Vodovod-Osijek predlaže usklađivanje cijena vode
12.11.2025. 9:00
U sklopu reforme vodno-komunalnog sektora u Hrvatskoj, Vodovod-Osijek d.o.o. dovršio je integraciju pet javnih isporučitelja – Belišća, Valpova, Donjeg Miholjca, Darde i Čepina – te postao jedini pružatelj vodnih usluga na uslužnom području 8, koje obuhvaća grad Osijek i okolne gradove i općine.
Nakon provedene integracije, Vodovod-Osijek predlaže usklađivanje cijena vodnih usluga u skladu s novom Uredbom o metodologiji za određivanje cijene vodnih usluga i Zakonom o vodnim uslugama. Cilj je da cijene pokriju stvarne operativne i investicijske troškove te omoguće stabilno i održivo poslovanje.
Prema propisima, nove cijene moraju biti utemeljene na četverogodišnjem poslovnom planu i odobrene od strane Vijeća za vodne usluge, regulatornog tijela koje nadzire zakonitost određivanja cijena. Isporučitelji su dužni tijekom 2025. godine donijeti nove odluke o cijenama za razdoblje do 2029.
Iz Vodovoda poručuju da je usklađivanje nužno zbog promjena u troškovima i regulatornim zahtjevima te kako bi se osiguralo daljnje održavanje i ulaganje u infrastrukturu. Korisnici će moći sudjelovati u javnom savjetovanju o nacrtu Odluke o cijeni vodnih usluga, a naplata pojedinih usluga primjenjivat će se samo na područjima gdje se one doista pružaju.
Sve detalje možete pročitati na internet stranici Vodovoda.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
