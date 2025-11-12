Policija provodi uhićenja zbog kaznenih djela vezanih uz drogu u Virovitičko-podravskoj županiji i Zagrebu
12.11.2025. 8:21
Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba, izvijestili su iz policije.
Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
