Vijesti
Policijski službenici Službe kriminalističke policije, Policijske uprave virovitičko-podravske provode hitne dokazne radnje i uhićenja na širem području Virovitičko-podravske županije i Grada Zagreba, izvijestili su iz policije.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je više osoba zbog više kaznenih djela iz domene kriminaliteta droga.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




