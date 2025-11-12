Servisne informacije [12. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
12.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti mjestimice magla i niski oblaci, a od sredine dana sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 10°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 11:00 sati - Bjelolasička ulica 15-29 nep, Josipa Jurja Strossmayera 250-252 par, 256, 258/a, 215, 219, 223, 223/a, 223/b, 225-235 nep, 235/a, 237-239 nep, 243-249 nep, 253, Kolodvorska 49-63 nep, Plješevička 18-34 par, 33-69 nep
Dalj
od 8:30 do 12:00 sati - Hrvatskih žrtava Domovinskog rata 4, 8-14 par, 7-13 nep, Mije Džanka - Baje 13/a, 43, Ruđera Boškovića 2-8 par, 8/a, 10, 3-13 nep, Slavka Putnika 2-10 par, 14-20 par, 1, 1/a, 3-13 nep, Stanislava Guljaševića 2-6 par, 10, Tina Ujevića 1/a, 1/d, Šetalište Josipa Kemenji - Joce 52-56 par, 62, 49-51 nep, 55
Brijest
od 8:30 do 11:00 sati - Kaninska ulica 2-30 par, 32/a, 1-29 nep
Napomena: U slučaju lošeg vremena radovi se odgađaju.
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [11.-15.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- 15. dani austrijske kulture u Osijeku [program, 2025.]
- Simpozij "Knjižnica kao treći prostor" [program, 2025.]
- Državni arhiv Osijek: Predstavljanje znanstveno-stručne monografije “Zaštita pisane baštine - Teorijski koncepti i praktični aspekti upravljanja zaštitom u kontekstu arhiva”
