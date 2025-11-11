Uhićenja u Zagrebu, Osijeku, Županji i Belišću zbog sumnje na kaznena djela povezana s drogom
11.11.2025. 13:31
Po nalogu USKOK-a u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje koje provodi Policijska uprava osječko-baranjska.
Navedene radnje provode se na području Zagreba, Osijeka, Županje i Belišća u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su u sastavu zločinačkog udruženja počinile kaznena djela iz oblasti kriminaliteta droga, izvijestili su iz USKOK-a.
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
RTL neslužbeno doznaje da ih se sumnjiči za preprodaju kokaina.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
