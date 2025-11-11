Besplatni funkcionalni i cycling trening u Sokolu za djecu u studenom
11.11.2025. 18:02
U sklopu projekta „RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!“ koji je Gimnastički klub Osijek Žito uz prijavilo na Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025. godini Ministarstva turizma i sporta, i u studenom će se organizirati besplatan funkcionalni trening te besplatan cycling trening za djecu u dobi od 7 do 10 godina.
Treninzi će se održati u srijedu, 19. studenoga 2025. godine u Sokol Centru od 19:00 do 20:00 sati (Ul. Kralja Zvonimira 5, Osijek – II. kat).
Za sudjelovanje na treninzima obavezna je prijava putem poveznice:
„Ovo su nam zadnji besplatni funkicionalni i cycling treninzi za djecu koji će se održati u sklopu projekta RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!, stoga pozivam sve roditelje da iskoriste ove odlične benefite za svoju djecu. Još jednom pohvaljujemo inicijativu Ministarstva turizma i sporta što nam omogućuju da kroz ovakve projekte djeci ponudimo besplatne treninge te im na taj način pomognemo prepoznati sve benefite sporta i rekreacije.“, istaknula je Ksenija Livančić ispred GK Osijek Žito.
Sudjelovanje na projektu je besplatno, a više informacija o projektu i njegovim aktivnostima dostupno je na službenoj stranici Gimnastičkog kluba Osijek Žito.
