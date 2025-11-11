RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!

Gimnastički klub Osijek Žito

Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2025.

Ministarstva turizma i sporta

besplatan funkcionalni trening

besplatan cycling trening za djecu

srijedu, 19. studenoga 2025.

Sokol Centru

Ovo su nam zadnji besplatni funkicionalni i cycling treninzi za djecu koji će se održati u sklopu projekta RekreAkcija: Zdravo od malih nogu!, stoga pozivam sve roditelje da iskoriste ove odlične benefite za svoju djecu. Još jednom pohvaljujemo inicijativu Ministarstva turizma i sporta što nam omogućuju da kroz ovakve projekte djeci ponudimo besplatne treninge te im na taj način pomognemo prepoznati sve benefite sporta i rekreacije

Ksenija Livančić

besplatno

[Sponzorirani članak]