Od 15. studenoga obavezna zimska oprema za sva vozila u prometu
11.11.2025. 13:05
Od 15. studenoga do 15. travnja vozači su u obvezi koristiti zimsku opremu na vozilima, prilikom sudjelovanja u prometu jer nastupaju zimskih uvjeta na cestama, kada se zabranjuje promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.
Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti zimska oprema za motorna vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uključuje:
- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz obavezne lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Za vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, zimska oprema podrazumijeva:
- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje namijenjene za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
- Autobusi također moraju imati zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Lanci za snijeg i uređaji za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni. Napominjemo da se pneumatici s čavlima ne smiju koristiti na vozilima.
Skrećemo pažnju da pneumatici:
- moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač;
- moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati odnosno od najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo;
- moraju izdržati najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila:
- na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.
Obaveza uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.
Tekst: PU osječko-baranjska
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
