Od 15. studenoga do 15. travnja

zimsku opremu

zimskih uvjeta na cestama

zabranjuje promet

Za vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, zimska oprema podrazumijeva:

Lanci za snijeg

Skrećemo pažnju da pneumatici:

Tekst: PU osječko-baranjska

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

vozači su u obvezi koristitina vozilima, prilikom sudjelovanja u prometu jer nastupaju, kada semotornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom. Vozač motornog vozila dužan je, prije uključivanja u promet, očistiti zaleđena vjetrobranska stakla i snijeg, led ili vodu na vozilu.Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti zimska oprema za motorna vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uključuje:- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz obavezne lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje namijenjene za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.- Autobusi također moraju imati zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.i uređaji za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni. Napominjemo da se pneumatici s čavlima ne smiju koristiti na vozilima.- moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač;- moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati odnosno od najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo;- moraju izdržati najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila:- na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.Obaveza uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje kolnika, izuzev vozila oružanih snaga Republike Hrvatske.