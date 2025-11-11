Policijski službenici Policijske postaje Vukovar

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

dovršili sunadhrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda:Naime, 50-godišnjak je putem, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove (na ćiriličnom pismu) kojima je poticao nausmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, izvijestili su iz policije.Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeličije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.Također je utvrđeno kako je u dva navrata, u rujnu i listopadu 2025. godine, javnim objavama na društvenoj mrežipolicijske službenike Republike Hrvatske, čime je počinio prekršaje iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, radi čega su mu uručeniUz to, uručen mu je i obaveznizbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici.Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 50-godišnjaka je podnesenate je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.