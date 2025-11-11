Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Policijski službenici Policijske postaje Vukovar dovršili su kriminalističko istraživanje nad 50-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela protiv javnog reda: Javno poticanje na nasilje i mržnju i Nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari.

Naime, 50-godišnjak je putem računalnog sustava i društvene mreže, od početka rujna do 5. studenog u više navrata javno objavio tekstove (na ćiriličnom pismu) kojima je poticao na nasilje i mržnju usmjerenu prema skupini ljudi zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, izvijestili su iz policije.

Pretragom doma i drugih prostorija 50-godišnjaka, policijski službenici pronašli su i oduzeli oružje čije posjedovanje je građanima zabranjeno Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Također je utvrđeno kako je u dva navrata, u rujnu i listopadu 2025. godine, javnim objavama na društvenoj mreži vrijeđao i omalovažavao policijske službenike Republike Hrvatske, čime je počinio prekršaje iz članka 17. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, radi čega su mu uručeni prekršajni nalozi.

Uz to, uručen mu je i obavezni prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici.

Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, protiv 50-godišnjaka je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave vukovarsko-srijemske.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




