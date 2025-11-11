Carinici otkrili 35 tisuća eura u jakni vozača
11.11.2025. 10:44
Na graničnom prijelazu Svilaj ovlašteni carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa u carinsko područje EU 35.050,00 EUR-a.
U petak je izdan Prekršajni nalog stranoj fizičkoj osobi, zbog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Navedeni prilikom ulaska u područje EU kao vozač osobnog vozila njemačkih registarskih oznaka nije ispunio obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, u vrijednosti od 35.050,00 EUR-a u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu gotovine, izvijestili su iz Carinske uprave.
Vozač je novac "sakrio" u džep jakne.
Za počinjeni prekršaj okrivljenom je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.530,00 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
U petak je izdan Prekršajni nalog stranoj fizičkoj osobi, zbog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Navedeni prilikom ulaska u područje EU kao vozač osobnog vozila njemačkih registarskih oznaka nije ispunio obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, u vrijednosti od 35.050,00 EUR-a u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu gotovine, izvijestili su iz Carinske uprave.
Vozač je novac "sakrio" u džep jakne.
Za počinjeni prekršaj okrivljenom je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.530,00 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)