10.530,00 eura

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Na graničnom prijelazu Svilaj ovlašteni carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa u carinsko područje EUU petak je izdanstranoj fizičkoj osobi, zbog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Navedeni prilikom ulaska u područje EU kao vozač osobnog vozilanije ispunio obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, u vrijednosti odu pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu gotovine, izvijestili su iz Carinske uprave.Vozač je novac "sakrio" u džep jakne.Za počinjeni prekršaj okrivljenom je izrečena novčana kazna u iznosu od