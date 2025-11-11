Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Na graničnom prijelazu Svilaj ovlašteni carinski službenici spriječili su pokušaj nezakonitog unosa u carinsko područje EU 35.050,00 EUR-a.

U petak je izdan Prekršajni nalog stranoj fizičkoj osobi, zbog prekršaja iz članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Navedeni prilikom ulaska u područje EU kao vozač osobnog vozila njemačkih registarskih oznaka nije ispunio obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji, u vrijednosti od 35.050,00 EUR-a u pisanom obliku ili elektronički putem obrasca za prijavu gotovine, izvijestili su iz Carinske uprave.

Vozač je novac "sakrio" u džep jakne.

Za počinjeni prekršaj okrivljenom je izrečena novčana kazna u iznosu od 10.530,00 eura.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


Objavio: Redakcija 031




