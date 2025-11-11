Starog Seleša

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Na području(Osječko-baranjska županija), gdje Ministarstvo hrvatskih branitelja od 14. listopada 2025. provodi terenska istraživanja, pronađeni su posmrtni ostaci, prema preliminarnim nalazima, najmanjeiz Domovinskog rata, izvijestilo jeIstodobno, tijekom nastavka istraživanja na područjutakođer su otkriveni posmrtni ostaci najmanje jedne osobe.Nakon ekshumacije, ostaci će biti prevezeni uu Vukovaru radi pregleda, a zatim nana DNA analizu.Na temelju ranijih saznanja o mogućoj prikrivenoj grobnici, na Starom Selešu dosad je pretraženo oko 5700 m², a. Sustavna pretraživanja nastavljena su i na Ovčari, gdje su ranije pronađeni posmrtni ostaci više osoba.Republika Hrvatska još uvijek traga zanestalom na području Vukovarsko-srijemske županije (od toga 328 u Vukovaru) te za 94 osobe na području Osječko-baranjske županije.Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno istražuje sve raspoložive informacije o mogućim grobištima. Uz Stari Seleš i Ovčaru, trenutno se terenska istraživanja provode i nakod Vukovara te na drugim lokacijama za koje postoje indicije o mogućim posmrtnim ostacima žrtava Domovinskog rata.