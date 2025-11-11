Na Ovčari i u Starom Selešu pronađeni posmrtni ostaci žrtava iz Domovinskog rata
11.11.2025. 10:13
Na području Starog Seleša u općini Antunovac (Osječko-baranjska županija), gdje Ministarstvo hrvatskih branitelja od 14. listopada 2025. provodi terenska istraživanja, pronađeni su posmrtni ostaci, prema preliminarnim nalazima, najmanje jedne osobe iz Domovinskog rata, izvijestilo je Ministarstvo branitelja.
Istodobno, tijekom nastavka istraživanja na području Ovčare kod Vukovara također su otkriveni posmrtni ostaci najmanje jedne osobe.
Nakon ekshumacije, ostaci će biti prevezeni u Nacionalnu memorijalnu bolnicu „Dr. Juraj Njavro“ u Vukovaru radi pregleda, a zatim na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na DNA analizu.
Na temelju ranijih saznanja o mogućoj prikrivenoj grobnici, na Starom Selešu dosad je pretraženo oko 5700 m², a istraživanja se nastavljaju. Sustavna pretraživanja nastavljena su i na Ovčari, gdje su ranije pronađeni posmrtni ostaci više osoba.
Republika Hrvatska još uvijek traga za 451 osobom nestalom na području Vukovarsko-srijemske županije (od toga 328 u Vukovaru) te za 94 osobe na području Osječko-baranjske županije.
Ministarstvo hrvatskih branitelja sustavno istražuje sve raspoložive informacije o mogućim grobištima. Uz Stari Seleš i Ovčaru, trenutno se terenska istraživanja provode i na Petrovačkoj doli kod Vukovara te na drugim lokacijama za koje postoje indicije o mogućim posmrtnim ostacima žrtava Domovinskog rata.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
