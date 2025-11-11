Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Rumunjski grad Baile Felix bio je domaćin Prvenstva Balkana u krosu.

Hrvatska je seniorska reprezentacija u momčadskom poretku zauzela 3. mjesto, iza zlatnih Ukrajinaca i srebrnih Turaka.

Trčalo se na 10 kilometara, a konačni je poredak definiran zbrojem pojedinačnih rezultata svih reprezentativaca. Našu nacionalnu vrstu u Rumunjskoj su predstavljali Tomislav Novosel, Filip Svalina, Zrinoslav Kekez i Osječanin Lovro Nedeljković.

Član AK Slavonija Žito zauzeo je na kraju 16. mjesto s vremenom 34:38,27, a od njegovih kolega najbolji je plasman imao Novosel koji je bio deveti. Inače, najbrži je od svih na ovome natjecanju bio Ukrajinac Andrii Atamaniuk s rezultatom 31:33,25 minuta.


Foto: AK Slavonija-Žito


Objavio: Redakcija 031




