Oteti od zaborava - 91 heroj Domovinskog rata

svjedočanstva

U foaeju HNK-a u Osijeku, danas (10. studenoga 2025. godine) postavljena je memorijalna izložba "", autorice, rađena prema istoimenoj knjizi. Cilj izložbe je prenijetihrabrih hrvatskih branitelja i civila tijekom Domovinskog rata kako njihova žrtva nikada ne bi bila zaboravljena. Uz članove braniteljskih udruga i velik broj osnovnoškolaca i srednjoškoolaca, izložbi je nazočila i županica– kazala je županica.Autorica izložbenaglasila je kako je izložba nastala nakon izlaska knjige u kojoj je obradila priče znanih i neznanih heroja Domovinskog rata. –– rekla je Kljenak.