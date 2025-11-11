Servisne informacije [11. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
11.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, a poslijepodne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Pazinska 1, 1/a, 5-9 nep
od 8:30 do 11:00 sati - Naselje M. Krleže 2-26 par, 1-23 nep
od 11:00 do 14:00 sati - Južno predgrađe 36, 40, 41,41a, Stadionsko naselje 72-108 par, Fenestra na bb
od 22:20 do 23:30 sati - Banjalučka 78-106 par, 55-75 nep, Brodska 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-30 par, 1-19 nep, 23-29 nep, Slatinska 2-30 par, Ulica Josipa Reihl-Kira 40, 40/a, Ulica kralja Petra Svačića 42-58 par, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 65/b, 67/a
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Antunovačka 2-24 par
od 11:00 do 14:00 sati - Antunovačka 26-40 par, 5-23 nep, Cetinska 2-18 par, 18/a, 18/b, 20, 1-15 nep, Savska 2-6 par, 1-5 nep
Bez plina
MO Tenja
od 11:00 do 13:00 sati - Ulica braće Radić, Ulica Hanibala Lucića, Ulica Mihajla Pupina, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Tesle, Ulica Ruđera Boškovića
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [11.-15.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- 15. dani austrijske kulture u Osijeku [program, 2025.]
- Simpozij "Knjižnica kao treći prostor" [program, 2025.]
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, a poslijepodne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Pazinska 1, 1/a, 5-9 nep
od 8:30 do 11:00 sati - Naselje M. Krleže 2-26 par, 1-23 nep
od 11:00 do 14:00 sati - Južno predgrađe 36, 40, 41,41a, Stadionsko naselje 72-108 par, Fenestra na bb
od 22:20 do 23:30 sati - Banjalučka 78-106 par, 55-75 nep, Brodska 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-30 par, 1-19 nep, 23-29 nep, Slatinska 2-30 par, Ulica Josipa Reihl-Kira 40, 40/a, Ulica kralja Petra Svačića 42-58 par, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 65/b, 67/a
Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Antunovačka 2-24 par
od 11:00 do 14:00 sati - Antunovačka 26-40 par, 5-23 nep, Cetinska 2-18 par, 18/a, 18/b, 20, 1-15 nep, Savska 2-6 par, 1-5 nep
Bez plina
MO Tenja
od 11:00 do 13:00 sati - Ulica braće Radić, Ulica Hanibala Lucića, Ulica Mihajla Pupina, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Tesle, Ulica Ruđera Boškovića
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [11.-15.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- 15. dani austrijske kulture u Osijeku [program, 2025.]
- Simpozij "Knjižnica kao treći prostor" [program, 2025.]
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)