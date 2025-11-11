Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..


DHMZ prognoza: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, a poslijepodne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura do 4°C, a dnevna do 12°C.

Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:

Osijek
od 8:00 do 11:00 sati - Pazinska 1, 1/a, 5-9 nep
od 8:30 do 11:00 sati - Naselje M. Krleže 2-26 par, 1-23 nep
od 11:00 do 14:00 sati - Južno predgrađe 36, 40, 41,41a, Stadionsko naselje 72-108 par, Fenestra na bb
od 22:20 do 23:30 sati - Banjalučka 78-106 par, 55-75 nep, Brodska 2-4 par, 4/a, 6, 6/a, 8, 8/a, 10-30 par, 1-19 nep, 23-29 nep, Slatinska 2-30 par, Ulica Josipa Reihl-Kira 40, 40/a, Ulica kralja Petra Svačića 42-58 par, 59, 59/a, 61, 61/a, 61/b, 65/b, 67/a

Tenja
od 8:30 do 11:00 sati - Antunovačka 2-24 par
od 11:00 do 14:00 sati - Antunovačka 26-40 par, 5-23 nep, Cetinska 2-18 par, 18/a, 18/b, 20, 1-15 nep, Savska 2-6 par, 1-5 nep

Bez plina
MO Tenja
od 11:00 do 13:00 sati - Ulica braće Radić, Ulica Hanibala Lucića, Ulica Mihajla Pupina, Ulica Miroslava Krleže, Ulica Nikole Tesle, Ulica Ruđera Boškovića

Bez vode

Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [11.-15.11.2025.] [program]

Kino:
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]

Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- 15. dani austrijske kulture u Osijeku [program, 2025.]
- Simpozij "Knjižnica kao treći prostor" [program, 2025.]



 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Mlado štene crne m...
Traži se divna porodic...
Štenad kavalira iz...
Štenad kavalira iz Mal...
Turbina za piljevi...
Turbina za piljevinu t...
Mini Pudla prelepi...
Na prodaju stenad mini...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:236

Registrirani online (1): Redakcija 031


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa