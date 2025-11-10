povoljan razvoj

S obzirom naepidemiološke situacije novimu odnosu na afričku svinjsku kugu na području naselja, a zona nadziranja seu naseljimana područjute naseljima, izvijestilo jeDo 10. studenog 2025. godine do 15:00 h afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupnona kojima se drže svinje te u. Posljednje izbijanje u držanih svinja utvrđeno je 20. listopada 2025. godine na području naselja Lug u općini Bilje, a u naseljimaza koje se danas ukida zona zaštite i zona nadziranja, posljednje izbijanje utvrđeno je 10. listopada 2025. godine.U zonama ograničenja provode se mjere propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25 i 137/25 ).Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da je u područjima obuhvaćenim zonom zaštite i nadziranjana objektu za vlastite potrebe.