Povoljnija epidemiološka situacija: ukidaju se zaštitne zone zbog afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji
10.11.2025. 19:23
S obzirom na povoljan razvoj epidemiološke situacije novim Rješenjem o zoni zaštite i zoni nadziranja u odnosu na afričku svinjsku kugu na području naselja Bijelo Brdo i Aljmaš u općini Erdut ukida se zona zaštite, a zona nadziranja se ukida u naseljima Sarvaš, Nemetin, Tenja i Klisa na području Grada Osijeka, Dalj u općini Erdut, Silaš u općini Šodolovci te naseljima Ćelije, Bobota, Trpinja i Vera u općini Borovo, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede.
Do 10. studenog 2025. godine do 15:00 h afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 53 objekta na kojima se drže svinje te u 401 divlje svinje. Posljednje izbijanje u držanih svinja utvrđeno je 20. listopada 2025. godine na području naselja Lug u općini Bilje, a u naseljima Aljmaš i Bijelo Brdo za koje se danas ukida zona zaštite i zona nadziranja, posljednje izbijanje utvrđeno je 10. listopada 2025. godine.
U zonama ograničenja provode se mjere propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25 i 137/25 ).
Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da je u područjima obuhvaćenim zonom zaštite i nadziranja zabranjeno klanje svinja na objektu za vlastite potrebe.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Do 10. studenog 2025. godine do 15:00 h afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 53 objekta na kojima se drže svinje te u 401 divlje svinje. Posljednje izbijanje u držanih svinja utvrđeno je 20. listopada 2025. godine na području naselja Lug u općini Bilje, a u naseljima Aljmaš i Bijelo Brdo za koje se danas ukida zona zaštite i zona nadziranja, posljednje izbijanje utvrđeno je 10. listopada 2025. godine.
U zonama ograničenja provode se mjere propisane Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 128/25 i 137/25 ).
Iz Ministarstva poljoprivrede napominju da je u područjima obuhvaćenim zonom zaštite i nadziranja zabranjeno klanje svinja na objektu za vlastite potrebe.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)