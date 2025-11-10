Mali karataši velikog srca: Karate akademija Osijek zasjala na Kupu Ivankova!
10.11.2025. 14:45
Proteklog vikenda članovi Karate akademije Osijek nastupili su na Međunarodnom karate natjecanju Kup Ivankova koji je brojio 300 natjecatelja iz 25 klubova i 2 države.
Vrlo uspješan nastup svih članova okrunjen je prvim mjestom u ukupnom poretku klubova.
Medalje za akademiju osvojili su:
Prva mjesta i zlatne medalje:
- Boban Luka kadeti open
- Ćuk Petra U10-27kg
- Čulić Franka U10 -31kg
- Erdeši Petar U14-45kg
- Mesić Luka U12+54kg
U14+65kg
Ekipno U14 (Mesić, Erdeši, Batos)
Druga mjesta i srebrne medalje
- Andžaković Mihael U10-31 kg prvi nastup
- Batos Karlo kadeti open
- Furgala Nicole U10-31kg
- Ivezić Petra juniorke open
- Janjić Lucija U12 -39 kg
- Šegavčić Elena U14-42 kg
- Škoro Luka U10 -27 kg
Treća mjesta i brončane medalje
- Balić Petra U12-39 kg
- Boban Mia Marija U10-31 kg
- Ćuk Josipa U14-47 kg
- Erdeši Iva U12- 34 kg
- Hannich Viktor U12-34 kg
- Ivezić Ana U12+54 kg
- Mesić Lana U10 -35 kg
- Franka Unković kadetkinje open 5. mjesto
Ekipu na natjecanju vodili su glavni trener kluba i novo upisana polaznica u Sportsko Učilište za izobrazbu karate trenera Karla Karačić.
Tekst i foto: Karate akademija Osijek
