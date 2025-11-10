Karate akademije Osijek

Međunarodnom karate natjecanju Kup Ivankova

300 natjecatelja

uspješan

Medalje za akademiju osvojili su:

Prva mjesta i zlatne medalje:

Boban Luka

Ćuk Petra

Čulić Franka

Erdeši Peta

Mesić Luka

Mesić, Erdeši, Batos

Andžaković Mihael

Batos Karlo

Furgala Nicole

Ivezić Petra

Janjić Lucija

Šegavčić Elena

Škoro Luka

Balić Petra

Boban Mia Marija

Ćuk Josipa

Erdeši Iva

Hannich Viktor

Ivezić Ana

Mesić Lana

Franka Unković

Karla Karačić

Tekst i foto: Karate akademija Osijek

