Vijesti::Communis
Povodom obilježavanja trideset i četvrte godišnjice Sjećanja na žrtvu Vukovara, Moto Klub Korčula u suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i moto klubovima iz cijele Hrvatske, organizira tradicionalnu vožnju motorima od Prevlake (13. studenoga) do Vukovara (18. studenoga 2025.).

Karavana bi se odvozila u pet etapa - (pet dana), a putem bi se organizirali doručci, marende i obroci, te prenoćišta za sudionike karavane.

S obzirom na nepredvidivost vremena i događanja, a sukladno propisima, Karavana bi imala i prateće kombije (logistiku). Karavana bikera pod imenom „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ koja će krenuti na put za Vukovar povodom obilježavanja trideset i četvrte obljetnice „Sjećanja na žrtvu Vukovara“ u Osijeku će kod "Fiće" biti u utorak, 18. studenoga oko 15:00 sati gdje će zapaliti svijeće.


Foto: Matija Milanović/Arhiv


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




