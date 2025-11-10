Moto karavana 'Zajedno u ratu, zajedno u miru' kreće od Prevlake do Vukovara povodom 34. obljetnice Sjećanja na žrtvu Vukovara
10.11.2025. 13:51
Povodom obilježavanja trideset i četvrte godišnjice Sjećanja na žrtvu Vukovara, Moto Klub Korčula u suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i moto klubovima iz cijele Hrvatske, organizira tradicionalnu vožnju motorima od Prevlake (13. studenoga) do Vukovara (18. studenoga 2025.).
Karavana bi se odvozila u pet etapa - (pet dana), a putem bi se organizirali doručci, marende i obroci, te prenoćišta za sudionike karavane.
S obzirom na nepredvidivost vremena i događanja, a sukladno propisima, Karavana bi imala i prateće kombije (logistiku). Karavana bikera pod imenom „Zajedno u ratu, zajedno u miru“ koja će krenuti na put za Vukovar povodom obilježavanja trideset i četvrte obljetnice „Sjećanja na žrtvu Vukovara“ u Osijeku će kod "Fiće" biti u utorak, 18. studenoga oko 15:00 sati gdje će zapaliti svijeće.
Foto: Matija Milanović/Arhiv
