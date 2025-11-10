Sjećanja na žrtvu Vukovara, Moto Klub Korčula

od Prevlake (13. studenoga) do Vukovara (18. studenoga 2025.).

pet etapa

Zajedno u ratu, zajedno u miru

Sjećanja na žrtvu Vukovara

utorak, 18. studenoga

15:00 sati

Foto: Matija Milanović/Arhiv

Povodom obilježavanja trideset i četvrte godišnjiceu suradnji s udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i moto klubovima iz cijele Hrvatske, organizira tradicionalnu vožnju motorimaKaravana bi se odvozila u- (pet dana), a putem bi se organizirali doručci, marende i obroci, te prenoćišta za sudionike karavane.S obzirom na nepredvidivost vremena i događanja, a sukladno propisima, Karavana bi imala i prateće kombije (logistiku). Karavana bikera pod imenom „“ koja će krenuti na put za Vukovar povodom obilježavanja trideset i četvrte obljetnice „“ u Osijeku će kod "Fiće" biti uokogdje će zapaliti svijeće.