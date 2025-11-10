Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Proteklog vikenda u Ivankovu je održan 3. Međunarodni karate turnir Kup Ivankova 2025., na kojem je nastupilo 304 natjecatelja iz 25 klubova i 2 države. Među njima se našlo i 15 natjecatelja i 1 kata tim iz Karate kluba Osijek koji su osvojili ukupno 9 medalja.

Među osvajače zlatnog odličja upisali su se Tia Puljek, Tonka Štefić, Marija Lendić i kata tim mlađih kadetkinja u sastavu Puljek, Štefić, Mundweil. Srebrno odličje pripalo je Dunji Molnar, dok su se broncom okitili Nina Miličević, Vita Puljek, Tonka Štefić i Marija Lendić.

Ovog vikenda očekuje ih turnir u Osijeku, a nakon toga slijedi nastavak priprema za Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama koje se sredinom prosinca održava u Đakovu.


Tekst i foto: KK Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




