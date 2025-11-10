3. Međunarodni karate turnir Kup Ivankova 2025.

304 natjecatelja

Karate kluba Osijek

9 medalja

Tia Puljek, Tonka Štefić, Marija Lendić i kata

Puljek, Štefić, Mundweil

Dunji Molnar

Nina Miličević, Vita Puljek, Tonka Štefić i Marija Lendić.

Prvenstvo Hrvatske za mlađe uzraste u katama

Tekst i foto: KK Osijek

Proteklog vikenda u Ivankovu je održan, na kojem je nastupiloiz 25 klubova i 2 države. Među njima se našlo i 15 natjecatelja i 1 kata tim izkoji su osvojili ukupnoMeđu osvajače zlatnog odličja upisali su setim mlađih kadetkinja u sastavu. Srebrno odličje pripalo je, dok su se broncom okitiliOvog vikenda očekuje ih turnir u Osijeku, a nakon toga slijedi nastavak priprema zakoje se sredinom prosinca održava u Đakovu.