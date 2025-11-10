Alkohol, brzina i prekršaji: vikend policijskih kontrola u županiji
10.11.2025. 12:40
Na području PU osječko-baranjske od petka do nedjelje u nadzoru prometa evidentiran je 71 vozač (50 osobnog automobila, 20 bicikla i 1 električnog romobila), koji su bili pod utjecajem alkohola.
Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 8. studenog u 19.10 sati u Črnkovcima, kada je u nadzoru prometa zatečen 44-godišnji vozač bicikla s 2,70 promila alkohola u krvi.
Osim alkohola policija je evidentirala još 243 prometna prekršaja
Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije je osim alkohola policija evidentirala još 243 prekršaja, od kojih su 92 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 20 nekorištenja sigurnosnog pojasa, sedam nepropisnog korištenja mobitela, dva upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, dva upravljanja pod zabranom, dva odbijanja ispitivanja na prisutnost droga u organizmu, devet upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 109 ostalih prekršaja.
Četiri vozača osobnih automobila trijeznila su se u policiji
U Đakovu je 8. studenog u 15.20 sati zatečen 61-godišnji vozač osobnog automobila, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,35 promila. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja, a najdulje 12 sati. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog s kaznom od 1.320 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnost bit će mu određeno šest negativnih prekršajnih bodova.
U Đakovu 8. studenog u 21.25 sati zatečen je 36-godišnji vozač osobnog automobila, koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 2,63 promila. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog s kaznom od 2.640 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na rok od tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno 12 negativnih prekršajnih bodova.
Osim njih, u posebne prostorije policije do otrježnjenja smještena su još dva vozača, koja su u prometu zatečena za upravljačem osobnih automobila, i to s nedozvoljenom količinom alkohola u krvi.
Upravljao neregistriranim automobilom prije polaganja vozačkog ispita
U Mandićevcu je 9. studenog u 15.08 sati zatečen 19-godišnji vozač neregistriranog osobnog automobila, koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Za opisane prekršaje 19-godišnjaku će biti uručen prekršajni nalog s kaznom od 1.580 eura, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.
Upravljao tegljačem, iako mu je prethodno ukinuta vozačka dozvola zbog bodova
U nadzoru prometa u Belišću 9. studenog u 21.15 sati policija je zatekla 30-godišnjeg vozača teretnog automobila s priključnim vozilom, koji je upravljao navedenim skupom vozila za vrijeme dok mu je vozačka dozvola bila ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih bodova.
Kako je ovaj vozač tijekom posljednje tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, odmah je uhićen.
Vozač će biti odveden na sud uz optužni prijedlog s prijedlogom određivanja zadržavanja 15 dana, kazne zatvora 30 dana i zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „C“ kategorije na trajanje od 12 mjeseci.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
