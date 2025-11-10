PU osječko-baranjske

71

2,70 promila

Osim alkohola policija je evidentirala još 243 prometna prekršaja

243 prekršaja

Četiri vozača osobnih automobila trijeznila su se u policiji

61-godišnji

2,35 promila

1.320 eura

36-godišnji

2,63 promila

2.640 eura

Upravljao neregistriranim automobilom prije polaganja vozačkog ispita

19-godišnji

1.580 eura

Upravljao tegljačem, iako mu je prethodno ukinuta vozačka dozvola zbog bodova

30-godišnjeg

ukinuta

uhićen

15 dana

30 dana

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

Na područjuod petka do nedjelje u nadzoru prometa evidentiran jevozač (50 osobnog automobila, 20 bicikla i 1 električnog romobila), koji su bili pod utjecajem alkohola.Najveća prisutnost alkohola utvrđena je 8. studenog u 19.10 sati u Črnkovcima, kada je u nadzoru prometa zatečen 44-godišnji vozač bicikla salkohola u krvi.Tijekom vikenda na prometnicama Osječko-baranjske županije je osim alkohola policija evidentirala još, od kojih su 92 prekršaja prekoračenja brzine kretanja, 20 nekorištenja sigurnosnog pojasa, sedam nepropisnog korištenja mobitela, dva upravljanja prije stjecanja prava na upravljanje, dva upravljanja pod zabranom, dva odbijanja ispitivanja na prisutnost droga u organizmu, devet upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 109 ostalih prekršaja.U Đakovu je 8. studenog u 15.20 sati zatečenvozač osobnog automobila, kojem je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Smješten je u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja, a najdulje 12 sati. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnost bit će mu određeno šest negativnih prekršajnih bodova.U Đakovu 8. studenog u 21.25 sati zatečen jevozač osobnog automobila, koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje te mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja. Protiv vozača slijedi prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na rok od tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno 12 negativnih prekršajnih bodova.Osim njih, u posebne prostorije policije do otrježnjenja smještena su još dva vozača, koja su u prometu zatečena za upravljačem osobnih automobila, i to s nedozvoljenom količinom alkohola u krvi.U Mandićevcu je 9. studenog u 15.08 sati zatečenvozač neregistriranog osobnog automobila, koji je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje. Za opisane prekršaje 19-godišnjaku će biti uručen prekršajni nalog s kaznom od, zaštitnom mjerom zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na tri mjeseca, a po pravomoćnosti bit će mu određeno i šest negativnih prekršajnih bodova.U nadzoru prometa u Belišću 9. studenog u 21.15 sati policija je zateklavozača teretnog automobila s priključnim vozilom, koji je upravljao navedenim skupom vozila za vrijeme dok mu je vozačka dozvola bilazbog prikupljenih 12 negativnih bodova.Kako je ovaj vozač tijekom posljednje tri godine dva puta pravomoćno presuđen za upravljanje motornim vozilom pod utjecajem alkohola iznad 1,5 promila, odmah jeVozač će biti odveden na sud uz optužni prijedlog s prijedlogom određivanja zadržavanja, kazne zatvorai zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima „C“ kategorije na trajanje od 12 mjeseci.