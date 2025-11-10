Kriminalističkim istraživanjem

22-godišnjak

neovlaštene proizvodnje i prometa drogama

Županijskog suda očevidna ekipa PU osječko-baranjske

Policijske postaje Đakovo

privremenom oduzimanju

17 stabljika marihuane

kaznenu prijavu

Foto: PU osječko-baranjska

policijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da jesa šireg područja Đakova počinio kazneno djeloTemeljem nalogaobavila je očevid na polju na području nadležnosti, tijekom kojega je pronađeno i uz potvrdu opredmeta oduzeto, koje je neovlašteno posadio 22-godišnjak, izvijestili su iz policije.Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje uznadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.