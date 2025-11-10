Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika Sektora kriminalističke policije PU osječko-baranjske utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 22-godišnjak sa šireg područja Đakova počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

Temeljem naloga Županijskog suda očevidna ekipa PU osječko-baranjske obavila je očevid na polju na području nadležnosti Policijske postaje Đakovo, tijekom kojega je pronađeno i uz potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta oduzeto 17 stabljika marihuane, koje je neovlašteno posadio 22-godišnjak, izvijestili su iz policije.

Osumnjičeni je nakon dovršenog kriminalističkog istraživanje uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu predan pritvorskom nadzorniku PU osječko-baranjske.


Foto: PU osječko-baranjska


Objavio: Redakcija 031




