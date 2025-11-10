ASK pod kontrolom, svinjokolje u Slavoniji neće biti ugrožene
10.11.2025. 11:09
U Hrvatskoj već tri tjedna nije zabilježen nijedan slučaj afričke svinjske kuge (ASK). Iako je bolest trenutačno pod nadzorom, rizik od ponovnog širenja i dalje postoji. Lovci su već ranije dobili dopuštenje za odstrel svih divljih svinja na zaraženim područjima, a ministar poljoprivrede David Vlajčić im je u Sisku, na proslavi blagdana svetog Huberta, zahvalio na uspješnom poslu i podsjetio na važnost pridržavanja biosigurnosnih mjera.
„Trend širenja ASK u ovom trenutku je gotovo na nuli, nema ga, od 20. listopada nismo imali novih izbijanja u Lugu (naselje u općini Bilje) u Osječko-baranjskoj županiji“, rekao je ministar. Dodao je kako će 20. studenoga, mjesec dana od posljednjeg slučaja, zone zaštite i nadziranja biti ukinute prema pravilima.
„Dakle, imat ćemo zonu 3 u kojoj će i dalje biti određeno vrijeme, nekoliko godina, odredbe na snazi, no slavonske svinjokolje i sve što nas čini Slavoncima, neće biti upitni“, poručio je Vlajčić.
Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima te izrazio uvjerenje da će se iduće godine borba protiv bolesti voditi učinkovitije.
Upozorio je i na stalnu opasnost zbog širenja ASK u drugim zemljama. Žarišta ima posvuda u EU, pa i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji...
“Moramo biti potpuno svjesni, zato sam pozvao lovce da i dalje rade svoj posao, da odgovorno upravljaju lovištima i pomognu u suzbijanju ASK“, rekao je ministar Vlajčić.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
„Trend širenja ASK u ovom trenutku je gotovo na nuli, nema ga, od 20. listopada nismo imali novih izbijanja u Lugu (naselje u općini Bilje) u Osječko-baranjskoj županiji“, rekao je ministar. Dodao je kako će 20. studenoga, mjesec dana od posljednjeg slučaja, zone zaštite i nadziranja biti ukinute prema pravilima.
„Dakle, imat ćemo zonu 3 u kojoj će i dalje biti određeno vrijeme, nekoliko godina, odredbe na snazi, no slavonske svinjokolje i sve što nas čini Slavoncima, neće biti upitni“, poručio je Vlajčić.
Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima te izrazio uvjerenje da će se iduće godine borba protiv bolesti voditi učinkovitije.
Upozorio je i na stalnu opasnost zbog širenja ASK u drugim zemljama. Žarišta ima posvuda u EU, pa i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji...
“Moramo biti potpuno svjesni, zato sam pozvao lovce da i dalje rade svoj posao, da odgovorno upravljaju lovištima i pomognu u suzbijanju ASK“, rekao je ministar Vlajčić.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)