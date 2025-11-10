nije zabilježen

afričke svinjske kuge (ASK)

dopuštenje

David Vlajčić

svetog Huberta

Trend širenja ASK u ovom trenutku je gotovo na nuli, nema ga, od 20. listopada nismo imali novih izbijanja u Lugu (naselje u općini Bilje) u Osječko-baranjskoj županiji

ukinute

Dakle, imat ćemo zonu 3 u kojoj će i dalje biti određeno vrijeme, nekoliko godina, odredbe na snazi, no slavonske svinjokolje i sve što nas čini Slavoncima, neće biti upitni

učinkovitije

opasnost

Moramo biti potpuno svjesni, zato sam pozvao lovce da i dalje rade svoj posao, da odgovorno upravljaju lovištima i pomognu u suzbijanju ASK

Foto: Pexels.com/Ilustracija

U Hrvatskoj već tri tjednanijedan slučaj. Iako je bolest trenutačno pod nadzorom, rizik od ponovnog širenja i dalje postoji. Lovci su već ranije dobiliza odstrel svih divljih svinja na zaraženim područjima, a ministar poljoprivredeim je u Sisku, na proslavi blagdana, zahvalio na uspješnom poslu i podsjetio na važnost pridržavanja biosigurnosnih mjera.“, rekao je ministar. Dodao je kako će 20. studenoga, mjesec dana od posljednjeg slučaja, zone zaštite i nadziranja bitiprema pravilima.“, poručio je Vlajčić.Ministar je zahvalio svinjogojcima, lovcima i veterinarima te izrazio uvjerenje da će se iduće godine borba protiv bolesti voditiUpozorio je i na stalnuzbog širenja ASK u drugim zemljama. Žarišta ima posvuda u EU, pa i u Njemačkoj i Italiji, ali i u BiH i Srbiji...“, rekao je ministar Vlajčić.