gradova i općina

božićnice

povećani

Tko i koliko daje

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

I ove će godine više od stotinuisplatitiumirovljenicima, starijim osobama i socijalno osjetljivim skupinama građana. U odnosu na prošlu godinu, u većini sredinasu i iznosi pomoći i prihodovni cenzusi, kako bi pravo ostvario veći broj građana. Popis gradova koji isplaćuju božićnice stalno se ažurira – zasad ih je više od 35 javno potvrdilo isplatu.– Božićnice za umirovljenike s mirovinom do 800 €– 50 € božićnice, uz cenzus od 340 €.– Od 50 do 80 € ovisno o visini mirovine; pravo imaju i korisnici socijalnih naknada.– 50 € za umirovljenike do 600 € i starije od 65 godina bez primanja.– 40 do 90 €; pravo imaju umirovljenici do 600 € i socijalno ugrožene osobe.– 50 € za umirovljenike do 500 €– 50 do 100 € ovisno o visini mirovine (do 700 €).– 50 € za umirovljenike i korisnike socijalnih naknada s primanjima do 350 €.– Poklon-bonovi od 30 do 60 € za umirovljenike do 670 €.– Božićnice najavljene, iznosi još nisu objavljeni– 40 € za umirovljenike do 350 €– 111,49 €– 100 do 130 € za umirovljenike i starije bez prihoda; uveden prihodovni cenzus po kućanstvu.– 45 do 85 € za građane s primanjima do 400 €– 60 do 80 € za umirovljenike i korisnike socijalnih naknada s nižim prihodima.– Planirane božićnice; lani iznosile od 100 do 170 € kroz program Moj zlatni Split.– 50 € za umirovljenike do 600 € i starije od 60 bez prihoda.– Od 100 do 600 €, ovisno o prihodima– 60 do 75 € za umirovljenike do 600 € i korisnike socijalnih naknada.– 40 do 120 € za umirovljenike do 750 €– 53 € za umirovljenike s mirovinom do 200 €, uz dodatni mjesečni dodatak.– 100 € božićnice za više od 32.000 korisnika socijalnih naknada.– 40 € za sve umirovljenike i korisnike nacionalne naknade; prijavljuju se novi korisnici.– 70 € za umirovljenike do 600 € i starije bez prihoda.