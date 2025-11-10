Pregled po gradovima: Gdje, kada i koliko iznose božićnice ove godine
10.11.2025. 10:31
I ove će godine više od stotinu gradova i općina isplatiti božićnice umirovljenicima, starijim osobama i socijalno osjetljivim skupinama građana. U odnosu na prošlu godinu, u većini sredina povećani su i iznosi pomoći i prihodovni cenzusi, kako bi pravo ostvario veći broj građana. Popis gradova koji isplaćuju božićnice stalno se ažurira – zasad ih je više od 35 javno potvrdilo isplatu.
Tko i koliko daje
- Biograd na Moru – Božićnice za umirovljenike s mirovinom do 800 €
- Čazma – 50 € božićnice, uz cenzus od 340 €.
- Đakovo – Od 50 do 80 € ovisno o visini mirovine; pravo imaju i korisnici socijalnih naknada.
- Grubišno Polje – 50 € za umirovljenike do 600 € i starije od 65 godina bez primanja.
- Ivanec – 40 do 90 €; pravo imaju umirovljenici do 600 € i socijalno ugrožene osobe.
- Karlovac – 50 € za umirovljenike do 500 €
- Klanjec – 50 do 100 € ovisno o visini mirovine (do 700 €).
- Križevci – 50 € za umirovljenike i korisnike socijalnih naknada s primanjima do 350 €.
- Mursko Središće – Poklon-bonovi od 30 do 60 € za umirovljenike do 670 €.
- Osijek – Božićnice najavljene, iznosi još nisu objavljeni
- Pakrac – 40 € za umirovljenike do 350 €
- Poreč – 111,49 €
- Rijeka – 100 do 130 € za umirovljenike i starije bez prihoda; uveden prihodovni cenzus po kućanstvu.
- Samobor – 45 do 85 € za građane s primanjima do 400 €
- Slavonski Brod – 60 do 80 € za umirovljenike i korisnike socijalnih naknada s nižim prihodima.
- Split – Planirane božićnice; lani iznosile od 100 do 170 € kroz program Moj zlatni Split.
- Sveti Juraj na Bregu – 50 € za umirovljenike do 600 € i starije od 60 bez prihoda.
- Umag – Od 100 do 600 €, ovisno o prihodima
- Varaždin – 60 do 75 € za umirovljenike do 600 € i korisnike socijalnih naknada.
- Velika Gorica – 40 do 120 € za umirovljenike do 750 €
- Zadar – 53 € za umirovljenike s mirovinom do 200 €, uz dodatni mjesečni dodatak.
- Zagreb – 100 € božićnice za više od 32.000 korisnika socijalnih naknada.
- Zaprešić – 40 € za sve umirovljenike i korisnike nacionalne naknade; prijavljuju se novi korisnici.
- Županja – 70 € za umirovljenike do 600 € i starije bez prihoda.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)