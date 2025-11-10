Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod Pikok delikates kuhana šunka 200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10.11.2025. zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.

Iz Lidla pozivaju kupce da proizvod vrate, a gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa.

Podaci o proizvodu:
Proizvođač: LE&CO-Ing. Jiri Lenc, s.r.o. Jinry, Češka
Maloprodaja: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranski Špic. ...
Prelepa medvedasta ste...
Rotvajler, vrhunsk...
U ponudi vrhunsko legl...
Plavi i merle ...
– Na prodaju plavi i m...
Mini Pudla. pre...
Na prodaju stenad mini...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:257

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa