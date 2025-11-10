Opoziv kuhane šunke zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes
10.11.2025. 10:01
Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod Pikok delikates kuhana šunka 200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10.11.2025. zbog moguće kontaminacije bakterijom Listeria monocytogenes.
Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Iz Lidla pozivaju kupce da proizvod vrate, a gdje će kupcima biti omogućen povrat novca i bez predočenja računa.
Podaci o proizvodu:
Proizvođač: LE&CO-Ing. Jiri Lenc, s.r.o. Jinry, Češka
Maloprodaja: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
