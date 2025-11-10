Državni inspektorat Republike Hrvatske

Pikok delikates kuhana šunka

Listeria monocytogenes

nije u skladu

povrat novca

Podaci o proizvodu:

izvijestio je da subjekt u poslovanju s hranom LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb, iz predostrožnosti opoziva proizvod200 g, LOT broja 562609 N 022, upotrijebiti do 10.11.2025. zbog moguće kontaminacije bakterijomProizvods Uredbom Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu.Iz Lidla pozivaju kupce da proizvod vrate, a gdje će kupcima biti omogućeni bez predočenja računa.Proizvođač: LE&CO-Ing. Jiri Lenc, s.r.o. Jinry, ČeškaMaloprodaja: LIDL HRVATSKA d.o.o. k.d., Zagreb