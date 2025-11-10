Osijek predstavljen kao primjer inovativnog i zelenog grada na forumu u Parizu
10.11.2025. 9:29
Gradonačelnik Osijeka Ivan Radić sudjelovao je na 3. Europskom forumu o gradskim središtima u Parizu, gdje je bio pozvani govornik na panelu „Glasovi Europe – Inovacije u gradskim središtima”.
Povod je projekt Cities@Heart financiran kroz program URBACT IV, u kojem sudjeluje i Osijek uz partnere iz 10 europskih zemalja. Projekt koordinira Métropole du Grand Paris, a cilj mu je razvoj zajedničke metodologije za oživljavanje gradskih središta kroz održive politike i uključivanje građana.
"Riječ je o forumu koji okuplja vodeće stručnjake i lidere koji zajedno promišljaju budućnost urbanih središta, kako ih učiniti održivijima, zelenijima i inovativnijima te ugodnijima za život. Osijek je ponosni partner na ovom projektu, s još 10 europskih gradova s ciljem revitalizacije središta kroz inovativne i zelene politike,” izjavio je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je u govoru izdvojio ključne iskorake koje je Osijek ostvario u obnovi javnih prostora, od revitalizacije Tvrđe do proširenja gradske promenade na više od 10 kilometara.
Najavio je i investicije za sljedeće četiri godine u središtu grada: rekonstrukciju glavne gradske tržnice i zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, izgradnju škola i vrtića te potpunu rekonstrukciju Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako takva suradnja potvrđuje europsku dimenziju Osijeka.
„Ovo međunarodno sudjelovanje potvrđuje da je Osijek prepoznat kao moderan, zelen i inovativan europski grad, spreman za nova europska partnerstva.“
Govor osječkog gradonačelnika u Parizu pozitivno je odjeknuo među europskim kolegama, potvrđujući da je Osijek nositelj velikih promjena.
Europski forum u Parizu organiziraju udruženje Centre-Ville en Mouvement i Metropole du Grand Paris, pod visokim pokroviteljstvom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona , a okuplja više od stotinu predstavnika vodećih gradova i institucija iz cijele Europe.
Forum je otvoren svečanim primanjem 5. studenoga u Eiffelovu tornju, kojem je nazočio i osječki gradonačelnik.
Tekst i foto: Osijek.hr
Povod je projekt Cities@Heart financiran kroz program URBACT IV, u kojem sudjeluje i Osijek uz partnere iz 10 europskih zemalja. Projekt koordinira Métropole du Grand Paris, a cilj mu je razvoj zajedničke metodologije za oživljavanje gradskih središta kroz održive politike i uključivanje građana.
"Riječ je o forumu koji okuplja vodeće stručnjake i lidere koji zajedno promišljaju budućnost urbanih središta, kako ih učiniti održivijima, zelenijima i inovativnijima te ugodnijima za život. Osijek je ponosni partner na ovom projektu, s još 10 europskih gradova s ciljem revitalizacije središta kroz inovativne i zelene politike,” izjavio je gradonačelnik Radić.
Gradonačelnik je u govoru izdvojio ključne iskorake koje je Osijek ostvario u obnovi javnih prostora, od revitalizacije Tvrđe do proširenja gradske promenade na više od 10 kilometara.
Najavio je i investicije za sljedeće četiri godine u središtu grada: rekonstrukciju glavne gradske tržnice i zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, izgradnju škola i vrtića te potpunu rekonstrukciju Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju.
Gradonačelnik Radić istaknuo je kako takva suradnja potvrđuje europsku dimenziju Osijeka.
„Ovo međunarodno sudjelovanje potvrđuje da je Osijek prepoznat kao moderan, zelen i inovativan europski grad, spreman za nova europska partnerstva.“
Govor osječkog gradonačelnika u Parizu pozitivno je odjeknuo među europskim kolegama, potvrđujući da je Osijek nositelj velikih promjena.
Europski forum u Parizu organiziraju udruženje Centre-Ville en Mouvement i Metropole du Grand Paris, pod visokim pokroviteljstvom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona , a okuplja više od stotinu predstavnika vodećih gradova i institucija iz cijele Europe.
Forum je otvoren svečanim primanjem 5. studenoga u Eiffelovu tornju, kojem je nazočio i osječki gradonačelnik.
Tekst i foto: Osijek.hr
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)