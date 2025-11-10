Ivan Radić

3. Europskom forumu o gradskim središtima u Parizu

Glasovi Europe – Inovacije u gradskim središtima

Cities@Heart

URBACT IV

Riječ je o forumu koji okuplja vodeće stručnjake i lidere koji zajedno promišljaju budućnost urbanih središta, kako ih učiniti održivijima, zelenijima i inovativnijima te ugodnijima za život. Osijek je ponosni partner na ovom projektu, s još 10 europskih gradova s ciljem revitalizacije središta kroz inovativne i zelene politike

ključne iskorake

obnovi

od revitalizacije Tvrđe do proširenja gradske promenade

europsku dimenziju

Ovo međunarodno sudjelovanje potvrđuje da je Osijek prepoznat kao moderan, zelen i inovativan europski grad, spreman za nova europska partnerstva

pozitivno

velikih promjena

Centre-Ville en Mouvement i Metropole du Grand Paris

Tekst i foto: Osijek.hr

Gradonačelnik Osijekasudjelovao je na, gdje je bio pozvani govornik na panelu „”.Povod je projektfinanciran kroz program, u kojem sudjeluje i Osijek uz partnere iz 10 europskih zemalja. Projekt koordinira Métropole du Grand Paris, a cilj mu je razvoj zajedničke metodologije za oživljavanje gradskih središta kroz održive politike i uključivanje građana.,” izjavio je gradonačelnik Radić.Gradonačelnik je u govoru izdvojiokoje je Osijek ostvario ujavnih prostora,na više od 10 kilometara.Najavio je i investicije za sljedeće četiri godine u središtu grada: rekonstrukciju glavne gradske tržnice i zgrade Hrvatskog narodnog kazališta, izgradnju škola i vrtića te potpunu rekonstrukciju Strossmayerove ulice u Zelenu aveniju.Gradonačelnik Radić istaknuo je kako takva suradnja potvrđujeOsijeka..“Govor osječkog gradonačelnika u Parizuje odjeknuo među europskim kolegama, potvrđujući da je Osijek nositeljEuropski forum u Parizu organiziraju udruženje, pod visokim pokroviteljstvom francuskog predsjednika Emmanuela Macrona , a okuplja više od stotinu predstavnika vodećih gradova i institucija iz cijele Europe.Forum je otvoren svečanim primanjem 5. studenoga u Eiffelovu tornju, kojem je nazočio i osječki gradonačelnik.