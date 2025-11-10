KK Esseker

Jana Čajkovac, Katarina Lovković, Nera Milošević i Karmen Tomičić

najbolja ekipa

prva tri mjesta

Katja Kenjereš

Elena Baranić

Ivan Lovošević

Tekst i foto: KK Esseker

U Ivankovu je proteklog vikenda održano natjecanje koje je ponovo poslužilo kao provjera spremnosti pred PH-e koje je za nešto više od mjesec dana.Kata tim mlađih učenicau sastavuje osvajanjem prvog mjesta ponovo pokazala da jeU pojedinačnim nastupima su također bile vrlo uvjerljiva jer su osvojileovim redoslijedom: Jana Čajkovac 1. mjesto, Karmen Tomičić 2. mjesto Katarina Lovković 3. mjesto.Dobar nastup su imale i mlađe kadetkinjekoja je došla do finala i osvojila 2. mjesto, dok jeosvojila 3. mjesto.je kategoriji kadeta osvojio 1. mjesto dok se u kategoriji mlađih kadeta zbog jednog poraza kroz repasaž izborio za 3. mjesto.