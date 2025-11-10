Kata tim mlađih učenica KK Esseker ponovno najbolji – sjajni rezultati i u pojedinačnim nastupima
10.11.2025. 8:27
U Ivankovu je proteklog vikenda održano natjecanje koje je ponovo poslužilo kao provjera spremnosti pred PH-e koje je za nešto više od mjesec dana.
Kata tim mlađih učenica KK Esseker u sastavu Jana Čajkovac, Katarina Lovković, Nera Milošević i Karmen Tomičić je osvajanjem prvog mjesta ponovo pokazala da je najbolja ekipa.
U pojedinačnim nastupima su također bile vrlo uvjerljiva jer su osvojile prva tri mjesta ovim redoslijedom: Jana Čajkovac 1. mjesto, Karmen Tomičić 2. mjesto Katarina Lovković 3. mjesto.
Dobar nastup su imale i mlađe kadetkinje Katja Kenjereš koja je došla do finala i osvojila 2. mjesto, dok je Elena Baranić osvojila 3. mjesto.
Ivan Lovošević je kategoriji kadeta osvojio 1. mjesto dok se u kategoriji mlađih kadeta zbog jednog poraza kroz repasaž izborio za 3. mjesto.
Tekst i foto: KK Esseker
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)