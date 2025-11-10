Karate klub Esseker na Balkanskom prvenstvu za kadete, juniore i U21 kategorije
10.11.2025. 8:19
Od 7. – 9. studenoga 2025. u Rijeci je održano Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i U21 kategorije.
Dobar nastup su imale kadetkinje Eva Fišer i Lucija Lacković koje su nažalost izgubile prve mečeve eliminacija i Petra Pukljak koja je izgubila u trećem krugu eliminacija.
Na korak do medalje je ostala juniorka Lara Jurčević koja je također izgubila u prvom krugu eliminacija. S obzirom da se njena konkurentica u kasnijim mečevima plasirala u finale Lara je dobila priliku da se bori za medalju kroz repasažne borbe.
U prvom meču nepasaža Lara je pobijedila predstavnicu Turske a u drugom predstavnicu Srbije dok je u meču za medalju bolja od nje bila predstavnica Makedonije te se Lara morala zadovoljiti petim mjestom što je u konkurenciji 35 juniorki odličan rezultat.
Tekst i foto: KK Esseker
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)