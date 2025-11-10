Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
Od 7. – 9. studenoga 2025. u Rijeci je održano Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i U21 kategorije.

Dobar nastup su imale kadetkinje Eva Fišer i Lucija Lacković koje su nažalost izgubile prve mečeve eliminacija i Petra Pukljak koja je izgubila u trećem krugu eliminacija.

Na korak do medalje je ostala juniorka Lara Jurčević koja je također izgubila u prvom krugu eliminacija. S obzirom da se njena konkurentica u kasnijim mečevima plasirala u finale Lara je dobila priliku da se bori za medalju kroz repasažne borbe.

U prvom meču nepasaža Lara je pobijedila predstavnicu Turske a u drugom predstavnicu Srbije dok je u meču za medalju bolja od nje bila predstavnica Makedonije te se Lara morala zadovoljiti petim mjestom što je u konkurenciji 35 juniorki odličan rezultat.



Tekst i foto: KK Esseker


