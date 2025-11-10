Balkansko prvenstvo za kadete, juniore i U21 kategorije

Eva Fišer i Lucija Lacković

nažalost

Petra Pukljak

Lara Jurčević

izgubila

petim mjestom

Tekst i foto: KK Esseker

Od 7. – 9. studenoga 2025. u Rijeci je održanoDobar nastup su imale kadetkinjekoje suizgubile prve mečeve eliminacija ikoja je izgubila u trećem krugu eliminacija.Na korak do medalje je ostala juniorkakoja je takođeru prvom krugu eliminacija. S obzirom da se njena konkurentica u kasnijim mečevima plasirala u finale Lara je dobila priliku da se bori za medalju kroz repasažne borbe.U prvom meču nepasaža Lara je pobijedila predstavnicu Turske a u drugom predstavnicu Srbije dok je u meču za medalju bolja od nje bila predstavnica Makedonije te se Lara morala zadovoljitišto je u konkurenciji 35 juniorki odličan rezultat.