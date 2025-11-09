Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Sport
U dvorani „Sutinska Vrela“ u Zagrebu, održan je međunarodni turnir „19. Kondor Open“. Na turniru je bilo prisutno 534 natjecatelja, iz 46 klubova i 4 zemlje: Mađarske, Slovenije, BIH i Hrvatske. Natjecanje se odvijalo u kicku, borbama i formama u svim uzrastima: limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.

Taekwondo klub „Osijek“ nastupio je sa sedam natjecatelja: u KICKU nastupila je najmlađa natjecateljica Lara Mioč u skupini KICK Ž4 djevojčica 2019 godište, u borbama mlađe kadetkinje Lorena Mioč (-36kg) i Klara Degmečić (-40kg), kadetkinja Tia Ahmetović (-41kg), seniorka Dea Marković (-53kg) i seniori Antonio Jurčević (-68kg) i Karlo Zorbas (-74kg).

Natjecateljica u Kicku (udaranje u vreću što više puta u 20 sekundi) Lara Mioč nakon dvije pobjede, na žalost gubi u finalu i mora se zadovoljiti srebrnom medaljom.

Mlađa kadetkinja Klara Degmečić osvojila je brončanu medalju nakon pobjede u prvom kolu nad predstavnicom Metalca iz Zagreba, Kiarom Schwarz 2:0 (6:0;12:0) i nakon što je izgubila u borbi za finale od predstavnice Karmen Petelinšek iz zagrebačkog Ion-a 2:0 (8:0; 12:6) kasnije pobjednice turnira.

Druga mlađa kadetkinja Lorena Mioč osvaja srebrnu medalju nakon pobjeda nad Tarom Gardijan iz Ion-a 2:1 (1:4; 10:8; 12:10) i Miom Kereta iz zagrebačkog Oriona 2:0 (11:0; 6:2) te izgubljenim finalom od Brune Šimunović Gacka (Otočac) 2:0 (6:4; 10:0).

Kadetkinja Tia Ahmetović osvaja srebrnu medalju nakon što je izgubila finale od Marte Miletić iz zagrebačkog Activa 2:0 (12:0; 7:6)

Seniorka Dea Marković u finalu pobjeđuje predstavnicu Orašja Lanu Zlatarević 2:0 (8:2; 10:8 ) i osvaja zlatnu medalju.

Senior Antonio Jurčević osvaja drugu zlatnu medalju za klub, a senior Karlo Zorbas osvaja srebrnu medalju.

Seniori i seniorke ovim medaljama osvajaju ekipno 1. mjesto.


Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek


Objavio: Redakcija 031




