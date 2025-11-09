19. Kondor Open

Taekwondo klub „Osijek“

Tekst i foto: Taekwondo klub Osijek

U dvorani „Sutinska Vrela“ u Zagrebu, održan je međunarodni turnir „“. Na turniru je bilo prisutno, iz 46 klubova i 4 zemlje:. Natjecanje se odvijalo u kicku, borbama i formama u svim uzrastima: limači, mlađi kadeti, kadeti, juniori i seniori.nastupio je sa sedam natjecatelja: u KICKU nastupila je najmlađa natjecateljicau skupini KICK Ž4 djevojčica 2019 godište, u borbama mlađe kadetkinje(-36kg) i(-40kg), kadetkinja(-41kg), seniorka(-53kg) i seniori(-68kg) i(-74kg).Natjecateljica u Kicku (udaranje u vreću što više puta u 20 sekundi)nakon dvije pobjede, na žalost gubi u finalu i mora se zadovoljitiMlađa kadetkinjaosvojila jenakon pobjede u prvom kolu nad predstavnicom Metalca iz Zagreba,2:0 (6:0;12:0) i nakon što je izgubila u borbi za finale od predstavniceiz zagrebačkog Ion-a 2:0 (8:0; 12:6) kasnije pobjednice turnira.Druga mlađa kadetkinjaosvajanakon pobjeda nadiz Ion-a 2:1 (1:4; 10:8; 12:10) iiz zagrebačkog Oriona 2:0 (11:0; 6:2) te izgubljenim finalom od(Otočac) 2:0 (6:4; 10:0).Kadetkinjaosvajanakon što je izgubila finale odiz zagrebačkog Activa 2:0 (12:0; 7:6)Seniorkau finalu pobjeđuje predstavnicu Orašja2:0 (8:2; 10:8 ) i osvajaSeniorosvaja druguza klub, a seniorosvajaSeniori i seniorke ovim medaljama osvajaju