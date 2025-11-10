Servisne informacije [10. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
10.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: U unutrašnjosti magla i niski oblaci, a popodne češća sunčana razdoblja. Malo kiše bit će ponegdje na istoku. Jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 12°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:00 do 9:00 sati - Ulica Joha 17, Ulica Kestenova 131-141 nep, Ulica Klenova 1, 7, Ulica Koščela 2-10 par, 1-3 nep
od 8:30 do 11:00 sati - Jahorinska 37-51 nep, Psunjska 1-31 nep
od 10:30 do 13:30 sati - Sv. Leopolda Bogdana Mandića 121, Ulica Grabova 4, Ulica svetog Leopolda Bogdana Mandića 113-179 nep
Tenja
od 8:00 do 10:00 sati - Ulica Jure Kaštelana 29-45a nep, Vladimira Nazora 2-32 par
Briješće
od 8:30 do 10:30 sati - Grobljanska 47, Zelena ulica 2-34 par, 1, 1/a, 3/b, 3/d
Josipovac
od 8:30 do 13:00 sati - Bizovačka 88, Osječka 84-148 par
Bez plina
Bez vode
Program za kino i kazalište:
Kazalište
Kino:
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Izložba taktilnih slikovnica "Čitav svijet pod prstima" @ Ogranak Donji grad
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Galerija Kazamat: Otvorenje izložbe "Intimni dijalog/Self-titled"
- Podgrađe postaje novo mjesto presjedanja između tramvaja i autobusa
