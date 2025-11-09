Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
Nepoznata muška osoba jučer je oko 17.20 sati počinila kazneno djelo razbojništva u poslovnici pravne osobe u Divaltovoj ulici u Osijeku, gdje je uz prijetnju djelatnici otuđio novac i druge vrijednosti, pričinivši štetu veću od 20.000 eura, izvijestili su iz policije.

Policija traga za počiniteljem.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




