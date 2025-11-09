Pljačka u Osijeku: uz prijetnju djelatnici odnio više od 20.000 eura
09.11.2025. 9:10
Nepoznata muška osoba jučer je oko 17.20 sati počinila kazneno djelo razbojništva u poslovnici pravne osobe u Divaltovoj ulici u Osijeku, gdje je uz prijetnju djelatnici otuđio novac i druge vrijednosti, pričinivši štetu veću od 20.000 eura, izvijestili su iz policije.
Policija traga za počiniteljem.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
