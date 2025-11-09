Podgrađe postaje novo mjesto presjedanja između tramvaja i autobusa
09.11.2025. 8:55
Od ponedjeljka, 10. studenog, presjedanje putnika u zoni okretišta Podgrađe obavljat će se neposrednim prijelazom iz tramvaja u autobus i obrnuto.
Završetkom izrade elaborata privremene regulacije prometa i pripreme ceste za siguran izlazak autobusa iz zone okretišta, stvoreni su uvjeti da se jugozapadni dio okretišta u Podgrađu (između Strossmayerove i Kanižlićeve ulice) koristi kao zajedničko dolazno i polazno stajalište — odnosno mjesto presjedanja putnika između tramvaja i autobusa.
Promjene za putnike:
Autobusi iz smjera Višnjevca, kao i oni koji voze prema Višnjevcu, više ne koriste za okretište stajalište kod “Opus arene”. Njihovo novo završno i početno stajalište sada je okretište Podgrađe.
Tramvajima u dolasku iz smjera istoka okretište Podgrađe također postaje završno i početno stajalište.
Vozni red:
Polasci tramvaja i autobusa s okretišta Podgrađe ostaju isti kao dosadašnji polasci s “Opus arene” – za tramvaje prema Zelenom polju i autobuse prema Višnjevcu.
Manja odstupanja moguća su ovisno o stvarnom vremenu dolaska vozila javnog prijevoza do Podgrađa.
Ovakav režim prometovanja bit će na snazi do završetka rekonstrukcije Strossmayerove ulice od Kanižlićeve do Svilajske.
Završetkom izrade elaborata privremene regulacije prometa i pripreme ceste za siguran izlazak autobusa iz zone okretišta, stvoreni su uvjeti da se jugozapadni dio okretišta u Podgrađu (između Strossmayerove i Kanižlićeve ulice) koristi kao zajedničko dolazno i polazno stajalište — odnosno mjesto presjedanja putnika između tramvaja i autobusa.
Promjene za putnike:
Autobusi iz smjera Višnjevca, kao i oni koji voze prema Višnjevcu, više ne koriste za okretište stajalište kod “Opus arene”. Njihovo novo završno i početno stajalište sada je okretište Podgrađe.
Tramvajima u dolasku iz smjera istoka okretište Podgrađe također postaje završno i početno stajalište.
Vozni red:
Polasci tramvaja i autobusa s okretišta Podgrađe ostaju isti kao dosadašnji polasci s “Opus arene” – za tramvaje prema Zelenom polju i autobuse prema Višnjevcu.
Manja odstupanja moguća su ovisno o stvarnom vremenu dolaska vozila javnog prijevoza do Podgrađa.
Ovakav režim prometovanja bit će na snazi do završetka rekonstrukcije Strossmayerove ulice od Kanižlićeve do Svilajske.
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)