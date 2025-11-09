ponedjeljka, 10. studenog

Podgrađe

elaborata privremene regulacije prometa

zajedničko dolazno i polazno stajalište

Promjene za putnike:

Vozni red:

odstupanja

Od, presjedanje putnika u zoni okretištaobavljat će se neposrednim prijelazom iz tramvaja u autobus i obrnuto.Završetkom izradei pripreme ceste za siguran izlazak autobusa iz zone okretišta, stvoreni su uvjeti da se jugozapadni dio okretišta u Podgrađu (između Strossmayerove i Kanižlićeve ulice) koristi kao— odnosno mjesto presjedanja putnika između tramvaja i autobusa.Autobusi iz smjera Višnjevca, kao i oni koji voze prema Višnjevcu, više ne koriste za okretište stajalište kod “Opus arene”. Njihovo novo završno i početno stajalište sada je okretište Podgrađe.Tramvajima u dolasku iz smjera istoka okretište Podgrađe također postaje završno i početno stajalište.Polasci tramvaja i autobusa s okretišta Podgrađe ostaju isti kao dosadašnji polasci s “Opus arene” – za tramvaje prema Zelenom polju i autobuse prema Višnjevcu.Manjamoguća su ovisno o stvarnom vremenu dolaska vozila javnog prijevoza do Podgrađa.Ovakav režim prometovanja bit će na snazi do završetka rekonstrukcije Strossmayerove ulice od Kanižlićeve do Svilajske.