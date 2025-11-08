Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Jučer je u poslijepodnevnim satima došlo do požara u caffe baru "Forum 1" na osječkoj tržnici. Nažalost, veći dio lokala je izgorio, a osječki vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje požara na ostale prostorije.

U središtu Osijeka jučer je oko 16 sati izbio požar u ugostiteljskom objektu. Ugasili su ga pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka. Ozlijeđenih osoba nije bilo, kažu iz policije.

Nakon očevida bit će poznat uzrok požara.


Foto: JVP Osijek


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Zdrave bebe kapuci...
Imamo mužjake i muške ...
Mini Jazavičari eg...
Odgajivacnica pasa "Ha...
Pomeranac BOO ...
Pomeranac Boo stenci. ...
Toy i Mini Pudla. ...
Stenci toy i mini pudl...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:217

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa