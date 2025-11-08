Požar zahvatio caffe bar "Forum 1" na osječkoj tržnici, nije bilo ozlijeđenih
08.11.2025. 9:00
Jučer je u poslijepodnevnim satima došlo do požara u caffe baru "Forum 1" na osječkoj tržnici. Nažalost, veći dio lokala je izgorio, a osječki vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje požara na ostale prostorije.
U središtu Osijeka jučer je oko 16 sati izbio požar u ugostiteljskom objektu. Ugasili su ga pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka. Ozlijeđenih osoba nije bilo, kažu iz policije.
Nakon očevida bit će poznat uzrok požara.
Foto: JVP Osijek
