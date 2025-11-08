požara

Foto: JVP Osijek

Jučer je u poslijepodnevnim satima došlo dou caffe baru "Forum 1" na osječkoj tržnici. Nažalost, veći dio lokala je, a osječki vatrogasci su uspjelina ostale prostorije.U središtu Osijeka jučer je oko 16 sati izbio požar u ugostiteljskom objektu. Ugasili su ga pripadnici Javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka. Ozlijeđenih osoba, kažu iz policije.Nakon očevida bit će poznat uzrok požara.