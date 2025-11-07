Kazne na granici: pokušali unijeti tisuće eura bez prijave, carina ih zaustavila
07.11.2025. 20:09
Ovlašteni carinski službenici na graničnim prijelazima Erdut i Tovarnik u razmaku od jednog dana spriječili su dva pokušaja nezakonitog unosa većih količina gotovine u carinsko područje Europske unije, ukupne vrijednosti 57.060 eura, izvijestila je Carinska uprava.
Na graničnom prijelazu Erdut 6. studenoga 2025. godine carinici su u osobnom vozilu njemačkih registarskih oznaka pronašli 30.060 eura skrivenih u tri koverte u ručnoj torbi suvozačice, državljanke Njemačke.
Budući da nije ispunila obvezu prijave gotovine u iznosu većem od 10.000 eura, protiv nje je izdan prekršajni nalog zbog kršenja članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Izrečena joj je novčana kazna u iznosu od 7.500 eura.
Dan ranije, 5. studenoga, na graničnom prijelazu Tovarnik carinski službenici spriječili su unos 27.000 eura u osobnom vozilu austrijskih registarskih oznaka. Neprijavljena gotovina nalazila se u torbi na prednjem suvozačevu sjedalu. Protiv vozača, državljanina Austrije, također je izdan prekršajni nalog zbog istog zakonskog prekršaja te mu je izrečena novčana kazna od 8.250 eura.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
