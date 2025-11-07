Ovlašteni carinski službenici

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

na graničnim prijelazimau razmaku od jednog dana spriječili suvećih količina gotovine u carinsko područje Europske unije, ukupne vrijednosti, izvijestila je Carinska uprava.Na graničnom prijelazu Erdut 6. studenoga 2025. godine carinici su u osobnom vozilu njemačkih registarskih oznaka pronašliskrivenih u tri koverte u ručnoj torbi suvozačice, državljanke Njemačke.Budući daobvezu prijave gotovine u iznosu većem od 10.000 eura, protiv nje je izdan prekršajni nalog zbog kršenja članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. Izrečena joj je novčana kazna u iznosu odDan ranije, 5. studenoga, na graničnom prijelazucarinski službenici spriječili su unosu osobnom vozilu austrijskih registarskih oznaka. Neprijavljena gotovina nalazila se u torbi na prednjem suvozačevu sjedalu. Protiv vozača, državljanina Austrije, također je izdan prekršajni nalog zbog istog zakonskog prekršaja te mu je izrečena novčana kazna od