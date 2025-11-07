Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke

kriminalističko istraživanje

24-godišnjim državljaninom

osam kaznenih djela

od početka rujna do početka studenoga 2025.

nepoznatom muškom i ženskom osobom

novac i zlatni nakit

Kaznena djela činili su na način da je nepoznata osoba s lokacije izvan Republike Hrvatske s rumunjskog pozivnog broja kontaktirala oštećene osobe te se lažno predstavljala kao liječnik navodeći oštećenima da je član njihove uže obitelji doživio nesretan slučaj odnosno prometnu nesreću u kojoj je teško ozlijeđen.

lažno predočavao

hitnih operativnih zahvata

81.270 eura

kriminalističkog istraživanja

oprezni

Foto: Pixabay.com/Ilustracija

proveli sunadSjeverne Makedonije zbog sumnje u počinjenjeprijevare od kojih je jedna u pokušaju.Sumnja se da je osumnjičeni,godine, zajedno sa za sada, s ciljem pribavljanja znatne nepripadne imovinske koristi, dovodio u zabludu osobe starije životne dobi sa zagrebačkog, osječkog, vukovarskog i varaždinskog područja te ih navodio da predaju, kažu iz policije te dodaju:Potom je, sumnja se, pozivatelj oštećenimada je u svrhu liječenja odnosno poduzimanjanad članovima njihovih obitelji, potrebno žurno predati novac odnosno zlatni nakit.Oštećeni su uvjereni u istinitost priče, zatim donosili novac i zlatni nakit na dogovoreno mjesto na koje bi ih uputio pozivatelj, najčešće u blizini njihovog doma odnosno ispred njihovih kuća ili stambenih zgrada, gdje bi osumnjičeni 24-godišnjak preuzeo navedeno, a potom se udaljio s mjesta događaja.Ukupna materijalna šteta pričinjena navedenim kaznenim djelima iznosi okoNakon provedenogosumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke dok je posebno izvješće dostavljeno Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.Policija poziva sve građane da budute da u slučaju zaprimanja poziva ovakvog odnosno sličnog sadržaja poziv odmah prekinu i da o navedenom obavijeste policiju.