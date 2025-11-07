Šavovi

Ane Mušćet

subotu, 8. studenoga 2025.

18.00 sati

Galeriji Kulturnog centra Osijek

hibridni rad i kreirana

Ana Mušćet

Draganom Mileusnićem i Željkom Serdarevićem

Alenom Sinkauzom

pametnim društvom

7. prosinca

slobodan

Valentina Radoš

“- naziv je izložbe umjetnicekoja će us početkom ubiti otvorena u. Zamišljena kaou digitalnom mediju, izložba je nastala na temelju prikupljenog materijala u tvornici Borovo te objedinjenog umjetničinog arhiva na temu tvornice Borovo i njezine uloge od 1931. godine do danas.višestruko je nagrađivana multimedijalna umjetnica, magistra kiparstva i doktorandica na Poslĳediplomskom Sveučilišnom studĳu Likovnih umjetnosti u Zagrebu. Dobitnica je nekoliko stipendĳa za izvrsnost, a njezini radovi kontinuirano su zapaženi i nagrađivani: godine 2016. osvaja Grand Prix za rad Zastave na 25. Slavonskom biennaleu te Nagradu publike na istoj izložbi. Godine 2019. Zaklada Adris dodjeljuje joj nagradu u kategoriji Stvaralaštvo, a 2023. na 57. Zagrebačkom salonu dobiva opet glavnu nagradu - Grand Prix za rad Horizont.Osječku izložbu realizira u suradnji s dizajnerskim dvojcemte glazbenikom, a izložba je zamišljena kao hibridni rad, kreiran u digitalnom mediju, koji se pojavljuje u obliku međuigre, pokretne žanr-scene nastale na temelju prikupljenog materijala u samoj tvornici te objedinjenog umjetničinog arhiva na temu tvornice Borovo te njezine uloge od 1931. godine do danas.Na primjerima prijelaza između pojedinih faza rada tvornice, Mušćet želi novom umjetničkom produkcijom obratiti se nečemu što se danas naziva „“ [smart society] u kojem digitalna tehnologija, promišljeno i strateški implementirana, može uroditi trima ishodima: dobrobiti ljudi, snažnim gospodarstvom te učinkovitosti institucija.„Šavovi“ će se također osvrnuti na pitanje agencije [agentia] – odnosno sposobnosti djelovanja i činjenja stvari. Dok je, s jedne strane, društvena teorija stava kako je djelovanje tipično ljudska osobina, ono se uporno pokušava zamijeniti uporabom tehnologije i infrastrukture koja samostalno „djeluje“.Izložba ostaje otvorena u Galeriji Kulturnog centra do. Ulaz na izložbu jeKustosica izložbe „Šavovi“ je