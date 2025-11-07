U Tikvešu otvorena izložba o biomimikriji: Kada priroda postane učiteljica tehnologije
07.11.2025. 18:07
U ambijentu gdje se priroda i povijest dodiruju – u Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš u Kopačkom ritu otvorena je izložba “Priroda i tehnika – biomimikrija”, gostujući postav Muzeja Slavonije iz Osijeka.
Ova izložba na zanimljiv i pristupačan način pokazuje koliko su prirodni oblici i pojave stoljećima nadahnjivali ljudske izume.
Od čička koji je potaknuo nastanak čičak vrpce, do mačjeg oka koje je oblikovalo prometnu signalizaciju, ili računalnog miša koji po izgledu i pokretu podsjeća na prave miševe – izložba otkriva koliko je tankom niti povezan svijet biologije i tehnologije.
Autorice postava, muzejska savjetnica Ksenija Katalinić i kustosica Sanja Vidović, spojile su zbirke Prirodoslovnog i Tehničkog odjela Muzeja Slavonije kako bi prikazale prirodu kao prvu i najmudriju inovatoricu.
„Kada bolje pogledamo, mnoge suvremene ideje već postoje u prirodi – jednostavne, učinkovite i genijalne“, istaknula je Katalinić.
Ravnatelj Parka prirode Kopački rit Ivo Bašić smatra da je prostor Dvorca Tikveš idealan okvir za temu biomimikrije koja će sigurno dodatno privući posjetitelje.
Središnji simbol postava je spirala, oblik koji se ponavlja u prirodi, umjetnosti i tehnologiji – od školjki i galaksija do digitalnih algoritama. U njoj se, kažu autorice, ogleda povezanost čovjeka i prirode kroz vrijeme.
Izložba ostaje otvorena do sredine siječnja 2026. godine, od četvrtka do nedjelje od 8 do 16 sati, a posjetiteljima svih uzrasta nudi i interaktivni dio koji potiče igru, usporedbu i otkrivanje.
Izložba “Priroda i tehnika – biomimikrija” podsjeća nas da svaki izum započinje jednim pogledom u prirodu – jer sve što stvaramo, na neki je način već tamo postojalo.
Tekst i foto: Ružica Marušić
