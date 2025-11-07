Prezentacijsko-edukacijskom centru Tikveš u Kopačkom ritu

Tekst i foto: Ružica Marušić

U ambijentu gdje se priroda i povijest dodiruju – uotvorena je izložba “”, gostujući postaviz Osijeka.Ova izložba nanačin pokazuje koliko su prirodni oblici i pojave stoljećima nadahnjivali ljudske izume.Odkoji je potaknuo nastanak čičak vrpce, dokoje je oblikovalo prometnu signalizaciju, ili računalnog miša koji po izgledu i pokretu podsjeća na prave miševe – izložba otkriva koliko je tankom niti povezan svijet biologije i tehnologije.Autorice postava, muzejska savjetnicai kustosica, spojile su zbirke Prirodoslovnog i Tehničkog odjela Muzeja Slavonije kako bi prikazale prirodu kao prvu i najmudriju inovatoricu.“, istaknula je Katalinić.Ravnatelj Parka prirode Kopački ritsmatra da je prostor Dvorca Tikveš idealan okvir za temukoja će sigurno dodatno privući posjetitelje.Središnji simbol postava je spirala, oblik koji se ponavlja u prirodi, umjetnosti i tehnologiji – od školjki i galaksija do digitalnih algoritama. U njoj se, kažu autorice, ogleda povezanost čovjeka i prirode kroz vrijeme.Izložba ostaje otvorenagodine,, a posjetiteljima svih uzrasta nudi i interaktivni dio koji potiče igru, usporedbu i otkrivanje.Izložba “” podsjeća nas da svaki izum započinje jednim pogledom u prirodu – jer sve što stvaramo, na neki je način već tamo postojalo.