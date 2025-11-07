Dan sjećanja na žrtve raketiranja

7. studenoga 1991.

memorijalnom utrkom

Policijske postaje Belišće

Valpovo i Ladimirevce

Bizovca

Župnoj crkvi svetog Mateja

Općine Bizovac, Osječko-baranjske županije, Policijske uprave osječko-baranjske

Čuvanje uspomene na 7. studenoga 1991. nešto je što nam mora biti zaglavni kamen kada je u pitanju dignitet Domovinskog rata i sve ono što bi mlađe generacije trebale naučiti. Sedam poginulih i 23 teško ranjena civila u Bizovcu obvezuje nas, kao politiku, da nastavimo graditi na onome što su oni dali - a dali su najviše što su mogli dati za obranu hrvatske države. Ostat će sigurno i gorčina što za napad i žrtve nitko i nikada nije odgovarao. Dajem podršku Općini Bizovac u čuvanju digniteta poginulih Bizovčana i drugih žrtava. Na svima nama je da nikada ne zaboravimo što su neki ljudi učinili - učinili su najviše što su mogli, poginuli za Hrvatsku - a naše je da je razvijamo te od Bizovca i Osječko-baranjske županije stvorimo regiju dostojnu svakog stanovnika

Goran Ivanović

Tekst i foto: OBŽ

Općina Bizovac je i danas, 7. studenoga 2025. godine, prigodnim programom obilježilaovog naseljagodine. Na taj način njezini stanovnici odaju počast svim nevinim žrtvama poginulima tijekom zločinačkog avionskog raketiranja mjesta prije 34 godine.Program obilježavanja započeo je već ujutrokoja je krenula odte krozdo središta. Uapostola i evanđelista u Bizovcu služena je sveta misa zadušnica, a potom su članovi obitelji stradalih, predstavnicii resornih ministarstava te predstavnici braniteljskih i drugih udruga proisteklih iz Domovinskog rata kod spomen-obilježja položili vijence i upalili svijeće u znak sjećanja na sve poginule.– poručio je zamjenik županicete u ime Osječko-baranjske županije položio vijenac i upalio svijeću u počast žrtvama.