Vijesti::Nightlife
Uvijek dobro raspoložene članice grupe The Frajle i dalmatinski romantici iz grupe Cambi. razgalit će srca svoje vjerne publike, ma gdje bila, zajedničkim koncertom koji će se održati u subotu, 21. veljače 2026. s početkom u 20:00 sati u osječkoj dvorani Jug 2.

U mjesecu ljubavi publika će dobiti zabavnu i nezaboravnu večer prepunjenu snažnim emocijama, od radosti do sjete i nostalgije, koje će izvođači donijeti u svojim „pjesmama za dušu“ u kojima se svatko lako pronađe – neovisno o tome je li riječ o partnerskoj ljubavi, prijateljstvu, radostima i sreći ili tuzi.

Ljubav koja kao osjećaj nikada ne zastarijeva, a kao tema nikada ne izlazi iz mode, bit će jamstvo da ovaj zajednički izričaj bećarske vatre i dalmatinske romantike bude događaj o kojem će se dugo, dugo pričati.

Ulaznice za osječki koncert mogu se kupiti online preko sustava Entro.hr.
Parter - 25 eura,
tribina - 30 eura,
VIP stol - 35 eura (5-8 ulaznica)

Osobe s invaliditetom ulaze besplatno. Pratnja, ako dolazi, plaća punu cijenu ulaznice. Oni koji ostvaruju pravo na besplatne ulaznice trebaju se javiti na [email protected].

Portal Osijek031 daruje 5x2 ulaznice za koncert Frajli i grupe Cambi. Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.


