Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Communis
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.

U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:

Konzum - Sjenjak, Ulica hrvatske republike od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - [ZATVORENO]

Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]

Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.


Foto: Pixabay.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Štenci pomeranskog...
Štenci pomeranskog špi...
Francuski Buldog p...
Francuski Buldog prele...
Novo leglo Lagotto...
Novo leglo Lagotto rom...
Havanski bišon š...
Štenci havanskog bišon...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:119

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa