Provjerite koje trgovine rade ove nedjelje, 9. studenoga
07.11.2025. 11:28
Trgovine tijekom godine smiju raditi 16 nedjelja, a trgovine i trgovački centri sami biraju koje će to nedjelje biti.
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Sjenjak, Ulica hrvatske republike od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - [ZATVORENO]
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
U nastavku možete provjeriti koje će trgovine i trgovački centri biti otvoreni ove nedjelje u Osijeku:
Konzum - Sjenjak, Ulica hrvatske republike od 8:00 do 13:00 sati
Lidl - Sv. Leopolda Bogdana Mandića od 8:00 do 21:00 sat
Plodine - J. J. Strossmayerova od 7:00 do 22:00 sata
Studenac - Martina Divalta od 8:00 do 21:00 sat
Eurospin - od 7:00 do 20:00 sati
Kaufland - Svilajska ulica od 7:00 do 20:00 sati
Spar - [ZATVORENO]
NTL - [ZATVORENO]
Portanova - [ZATVORENO]
Mall Osijek - od 9:00 do 21:00 sat
Emmezeta - [ZATVORENO]
Retail park Gacka - [ZATVORENO]
Pevex - [ZATVORENO]
Metro - [ZATVORENO]
Stop shop Osijek - [ZATVORENO]
Retail park Retfala Nova - [ZATVORENO]
Napomena: Radno vrijeme trgovina preuzeto je s njihovih web stranica.
Foto: Pixabay.com/Ilustracija
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)