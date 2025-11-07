Na sastanku načelnika i gradonačelnika potvrđeni ključni projekti za razvoj OBŽ-a
07.11.2025. 11:10
Na poziv županice Nataše Tramišak održan je sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika Osječko-baranjske županije na kojem se raspravljalo o četiri aktualne teme. Nakon uvodnih riječi županice, točke dnevnog reda bile su Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo u programu „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“, aktualno stanje u vezi afričke svinjske kuge, najava Programa potpora za preradbene kapacitete te provedba projekata rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole na području Osječko-baranjske županije.
– Današnja koordinacija sazvana je kako bismo s načelnicima i gradonačelnicima s područja županije razgovarali o ključnim temama za daljnji razvoj naše županije. Ranije smo najavljivali da ćemo pokrenuti značajne programe vezane uz demografsku obnovu obitelji i mladih, kao i nove programe i mjere za revitalizaciju poljoprivrede, konkretno preradbene kapacitete, i već nakon nekoliko mjeseci intenzivnog rada županijskih upravnih odjela pripremili smo programe. Na prvom mjestu su oni koji se tiču mladih obitelji, demografske revitalizacije, povratka mladih u naša sela te osiguravanja boljih i kvalitetnijih uvjeta za život u selima – uvodno je rekla županica Nataša Tramišak.
Prvi Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo u programu „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“ raspisan je 31. listopada i trajat će do 15. prosinca ove godine. Ovim programom želi se ostvariti partnerstvo Županije s jedinicama lokalne samouprave koje bi Županiji stavile na raspolaganje građevinsko zemljište u svojim selima, a na njemu će Županija graditi obiteljske kuće za mlade obitelji.
– Javni poziv dostupan je svima, a pozivamo sve JLS da se uključe sa Županijom u ovaj vrlo važan projekt za demografsku obnovu cijelog našeg prostora. U prvoj fazi planiramo izgraditi 50 obiteljskih kuća, no ako bude velikog interesa mladih obitelji i ako pronađemo odgovarajuće lokacije, odmah nakon prve faze pokrenut ćemo daljnju izgradnju obiteljskih kuća, koliko god bude interesa. Na taj način u fokus vraćamo život na selima, demografsku obnovu i teme koje su važne za našu zajednicu i obitelji – pojasnila je županica.
Uz navedeni program, Upravni odjel za demografiju, obitelj i mlade OBŽ priprema i druge programe i mjere. Priprema se tako novi javni poziv za pomoć u financiranju kupnje, dogradnje ili izgradnje prve vlastite nekretnine mladim obiteljima, za što će se osigurati izravna financijska pomoć mladima u iznosima od 3.000 do 10.000 eura, ovisno o broju članova obitelji. Uz planiranu proračunsku stavku od milijun eura za tu namjenu, program kreće od 1. siječnja iduće godine, a njime će se dosadašnji program subvencije kamatnih stopa zamijeniti izravnom financijskom potporom Osječko-baranjske županije.
Navedena se mjera proširuje te će je mladi, osim za kupnju stana ili kuće, moći koristiti i kao potporu za izgradnju, dogradnju ili adaptaciju vlastite kuće radi proširenja obitelji. Nadalje, Županija je ove godine već povećala iznos dara za novorođenu djecu, za što je u proračunu osigurano ukupno 400.000 eura, a taj će se trend pratiti i u narednim godinama. Županija je također već počela odobravati pomoć jedinicama lokalne samouprave za izgradnju dječjih vrtića, što će se nastaviti i ubuduće.
Između ostalih, načelnik Općine Antunovac Davor Tubanjski izrazio je punu podršku predloženim programima te naglasio da je ova općina već spremna za takve demografske aktivnosti. Isto je poručio i načelnik Općine Bizovac Srećko Vuković te odmah najavio koju će građevinsku parcelu predložiti za partnerski ulazak u program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“.
U raspravi o stanju u vezi afričke svinjske kuge, županica Tramišak rekla je kako je trenutna situacija puno bolja i da se stavlja pod kontrolu zahvaljujući i velikoj odgovornosti uzgajivača, kao i intervencijama veterinara i Ministarstva poljoprivrede. Propisane mjere već dijelom popuštaju, no sve se uzgajivače i dalje upozorava na potreban oprez, osobito u vezi s organizacijom kolinja, kako ne bio došlo do širenja afričke svinjske kuge.
Načelnik Općine Bilje Željko Cickaj upozorio je na problem ASK-a kod divljih svinja na području Parka prirode Kopački rit, gdje je nemoguće utvrditi njihov broj, a među uginulima mnogo je pozitivnih na ASK, te smatra da će i rješavanje tog pitanja potrajati.
Na kraju, nazočni su informirani o tijeku projekata rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Na području županije provodi se 19 projekata vrijednih gotovo 69 milijuna eura.
