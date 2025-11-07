Nataše Tramišak

Tekst i foto: OBŽ

Na poziv županiceodržan je sastanak koordinacije gradonačelnika i načelnika Osječko-baranjske županije na kojem se raspravljalo o četiri aktualne teme. Nakon uvodnih riječi županice, točke dnevnog reda bile su Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo u programu „“, aktualno stanje u vezi, najavate provedba projekata rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole na području Osječko-baranjske županije.– uvodno je rekla županica Nataša Tramišak.Prvi Javni poziv za iskaz interesa za partnerstvo u programu „“ raspisan je 31. listopada i trajat će do 15. prosinca ove godine. Ovim programom želi se ostvariti partnerstvo Županije s jedinicama lokalne samouprave koje bi Županiji stavile na raspolaganje građevinsko zemljište u svojim selima, a na njemu će Županija graditi obiteljske kuće za mlade obitelji.– pojasnila je županica.Uz navedeni program,priprema i druge programe i mjere. Priprema se tako novi javni poziv za pomoć u financiranjuprve vlastite nekretnine mladim obiteljima, za što će se osigurati izravna financijska pomoć mladima u iznosima, ovisno o broju članova obitelji. Uz planiranu proračunsku stavku od milijun eura za tu namjenu, program kreće od 1. siječnja iduće godine, a njime će se dosadašnji program subvencije kamatnih stopa zamijeniti izravnom financijskom potporom Osječko-baranjske županije.Navedena se mjera proširuje te će je mladi, osim za kupnju stana ili kuće, moći koristiti i kao potporu zaradi proširenja obitelji. Nadalje, Županija je ove godine već povećala iznos dara za novorođenu djecu, za što je u proračunu osigurano ukupno, a taj će se trend pratiti i u narednim godinama. Županija je također već počela odobravati pomoć jedinicama lokalne samouprave za izgradnju dječjih vrtića, što će se nastaviti i ubuduće.Između ostalih, načelnik Općine Antunovacizrazio je punu podršku predloženim programima te naglasio da je ova općina već spremna za takve demografske aktivnosti. Isto je poručio i načelnik Općine Bizovacte odmah najavio koju će građevinsku parcelu predložiti za partnerski ulazak u program „Naša Slavonija i Baranja – naš dom“.U raspravi o stanju u vezi afričke svinjske kuge, županica Tramišak rekla je kako je trenutna situacijai da se stavlja pod kontrolu zahvaljujući i velikoj odgovornosti uzgajivača, kao i intervencijama veterinara i. Propisane mjere već dijelom popuštaju, no sve se uzgajivače i dalje upozorava na potreban oprez, osobito u vezi s organizacijom kolinja, kako ne bio došlo do širenja afričke svinjske kuge.Načelnik Općine Biljeupozorio je na problem ASK-a kodna području Parka prirode Kopački rit, gdje je nemoguće utvrditi njihov broj, a među uginulima mnogo je pozitivnih na ASK, te smatra da će i rješavanje tog pitanja potrajati.Na kraju, nazočni su informirani o tijeku projekata rekonstrukcije i dogradnje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Na području županije provodi se 19 projekata vrijednih gotovo