Petak , 7. studenoga 2025.

20:00 sati - PANONSKA FILHARMONIJA / GABOR KALI, dirigent/ CHARLES YANG, violina



Program: Nielsen | Saint-Saëns | Vieuxtemps |Gershwin|Korngold|Arlen – Yang |Dugan-Yang| Lee| Ravel

ZAMJENSKI KONCERT ZA PRETPLATNIKE UMJESTO OTKAZANOG KONCERTA 2.11. U KREŽMINOM CIKLUSU KULTURNOG CENTRA OSIJEK.

Moguće je kupiti i pojedinačne ulaznice za ovaj koncert.



Panonska filharmonija predvođena dirigentom Gaborom Kalijem, vodit će nas kroz koncertni

program na kojem će se naći djela klasika gl. literature: Gershwina, Saint-Saënsa, Ravela, Nielsena, ali i suvremenije skladbe poput House of the Raising sun, Over the Rainbow ili Stand by me iz popularnog repertoara, i to u (klasično) virtuoznoj izvedbi sjajnog Charlesa Yanga, istinske američke violinističke zvijezde.

Izvrsnost na koju smo navikli od Panonske filharmonije koja nam i ovaj put dolazi u velikom orkestralnom sastavu, nastavlja se i ovim koncertnim programom koji će povezati djela klasične glazbene literature s popularnom glazbom u crossover program koji će oduševiti prisutne.

20:00 sati - DEA MARIJA RAČUNICA: NOVOROĐENA /monodrama/



Monodrama „Novorođena“ je dokumentarno - autorski projekt glumice Dee Marije Računice . Projekt je to u sklopu programa Clubture-HR, a nakon izvedbe monodrame održat će se i panel rasprava na kojoj će sa stručnjacima razgovarati o relevantnim pitanjima - o postporođajnoj depresiji, teškim iskustvima poroda, problemima u partnerskim odnosima, teškoćama u povezivanju s bebom... i svemu onom što si nitko nikad ne bi želio u trenucima koji bi trebali biti najljepši u životu.

Ovaj tjedan u: Dvorana Franjo Krežma: Mala dvorana