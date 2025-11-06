Petak u Kulturnom centru: Spektakl Panonske filharmonije i potresna "Novorođena"
06.11.2025. 16:40
Ovaj tjedan u Kulturnom centru Osijek:
Petak, 7. studenoga 2025.
20:00 sati - PANONSKA FILHARMONIJA / GABOR KALI, dirigent/ CHARLES YANG, violina
Program: Nielsen | Saint-Saëns | Vieuxtemps |Gershwin|Korngold|Arlen – Yang |Dugan-Yang| Lee| Ravel
ZAMJENSKI KONCERT ZA PRETPLATNIKE UMJESTO OTKAZANOG KONCERTA 2.11. U KREŽMINOM CIKLUSU KULTURNOG CENTRA OSIJEK.
Moguće je kupiti i pojedinačne ulaznice za ovaj koncert.
Panonska filharmonija predvođena dirigentom Gaborom Kalijem, vodit će nas kroz koncertni
program na kojem će se naći djela klasika gl. literature: Gershwina, Saint-Saënsa, Ravela, Nielsena, ali i suvremenije skladbe poput House of the Raising sun, Over the Rainbow ili Stand by me iz popularnog repertoara, i to u (klasično) virtuoznoj izvedbi sjajnog Charlesa Yanga, istinske američke violinističke zvijezde.
Izvrsnost na koju smo navikli od Panonske filharmonije koja nam i ovaj put dolazi u velikom orkestralnom sastavu, nastavlja se i ovim koncertnim programom koji će povezati djela klasične glazbene literature s popularnom glazbom u crossover program koji će oduševiti prisutne.
Lokacija: Dvorana Franjo Krežma
20:00 sati - DEA MARIJA RAČUNICA: NOVOROĐENA /monodrama/
Monodrama „Novorođena“ je dokumentarno - autorski projekt glumice Dee Marije Računice . Projekt je to u sklopu programa Clubture-HR, a nakon izvedbe monodrame održat će se i panel rasprava na kojoj će sa stručnjacima razgovarati o relevantnim pitanjima - o postporođajnoj depresiji, teškim iskustvima poroda, problemima u partnerskim odnosima, teškoćama u povezivanju s bebom... i svemu onom što si nitko nikad ne bi želio u trenucima koji bi trebali biti najljepši u životu.
Lokacija: Mala dvorana
