Sydney Sweeney u najzahtjevnijoj ulozi karijere, u biografskom filmu o Christy Martin, bivšoj profesionalnoj boksačici kojoj se pripisuju zasluge za popularizaciju ženskog boksa. Christy donosi priču o ženi koja je prva probila granice u sportu rezerviranom za muškarce te o borbi za opstanak – u i izvan ringa. Christy Martin nikada nije zamišljala život izvan svog malog rodnog grada u Zapadnoj Virginiji – sve dok nije otkrila talent za udaranje. Vođena snagom volje, sirovom odlučnošću i nepokolebljivom željom za pobjedom, ulazi u svijet boksa pod vodstvom svog trenera i menadžera, kasnije i supruga, Jima. No dok u ringu pokazuje vatrenu osobnost, njezine najteže borbe odvijaju se izvan njega – suočavajući se s obitelji, identitetom i vezom koja bi mogla postati pitanje života i smrti. Temeljena na izvanrednim stvarnim događajima, priča Christy Martin svjedočanstvo je o izdržljivosti, hrabrosti i borbi za ponovno preuzimanje vlastitog života.To je priča o nevjerojatnoj snazi i ranjivosti, o borbi u ringu i izvan njega – o ženi koja je svojim životom zauvijek promijenila lice boksa.

Portal Osijek031 daruje 1x2 ulaznice za film "Godišnjica". Nagradno darivanje možete pronaći na našoj Facebook stranici.





CINESTAR OSIJEK
Portanova centar, Svilajska 31 a, Osijek, 060 32 32 33, Cijena 1,71kn/min za pozive iz fiksne mreže s PDV-om. Cijena 2,92kn/min za pozive iz mobilne mreže s PDV-om.
BLITZ-CINESTAR d.o.o., Branimirova 29, 10000 Zagreb
OIB 24146311117; MB 1734067,
Cinestarcinemas.hr

Moja CineStar srijeda

Ostvarite pogodnost kupovine ulaznica SRIJEDOM po povoljnijoj cijeni!

Mogućnost kupovine ulaznica i za IMAX i 4DX projekcije po povoljnijoj cijeni!

Ulaznice možete kupiti na blagajnama CineStar kina, Cinematima, putem iCineStar aplikacije ili ONLINE kupovinom.

Dodaci (4DX, 3D, eXtreme, VIP i LOVEBOX sjedala, te dodataci za filmove čija je dužina trajanja veća od 120 min, 140 min i više) se naplaćuju u punoj cijeni na povoljniju cijenu kino ulaznice unutar usluge Moja Cine Srijeda.

Prilikom korištenja Stars Club 2x Bonus kartice u svrhu plaćanja usluge Moja Cine Srijeda bilježe se bodovi na kartici.

Pogodnost Moja Cine Srijeda ne vrijedi:
- blagdanima i praznicima
- za pretpremijene projekcije
- za Gold Class projekcije
- za Spektakle u CineStaru (opera, balet, koncerti)
- za dokumentarne filmove u regularnim dvoranama, IMAX-u i Gold Class-u
- za ostale sadržaje koje CineStar odredi

Blitz-CineStar zadržava pravo da određene filmove i projekcije koje prikazuje srijedom, izdvoji iz akcije Moja Cine srijeda. Tada se ulaznica naplaćuje po punoj cijeni.

Za sva pitanja obratite nam se na: [email protected]



Tekući CineStar raspored je uvijek dostupan u tjednom pregledniku najava, pri vrhu naslovnice portala Osijek031.com i u mjesečnom pregledu - Najave 031


Objavio: Redakcija 031




