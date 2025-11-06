kriminalističkog istraživanja

Foto: PU osječko-baranjska

Provođenjem dužegpolicijski službenici Sektora kriminalističke policijeutvrdili su postojanje osnovane sumnje da sus područja naše županije počinilineovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona.Tijekom provođenja istraživanja u zadnjih nekoliko dana obavljene su pretrage njihovih domova i automobila, uz naloge suda, tijekom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno, izvijestili su iz policije.Dva osumnjičenika su uzpredani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok se protiv trećega podnosiza navedeno kazneno djelo redovnim putem.