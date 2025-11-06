4,4 kilograma droge pronađeno kod trojice muškaraca
06.11.2025. 11:27
Provođenjem dužeg kriminalističkog istraživanja policijski službenici Sektora kriminalističke policije Policijske uprave osječko-baranjske utvrdili su postojanje osnovane sumnje da su 38-godišnjak, 48-godišnjak te 47-godišnjak s područja naše županije počinili više kaznenih djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama iz članka 190. stavka 2. Kaznenog zakona.
Tijekom provođenja istraživanja u zadnjih nekoliko dana obavljene su pretrage njihovih domova i automobila, uz naloge suda, tijekom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto ukupno 4.397,96 grama marihuane, dvije precizne digitalne vage te 23,61 gram amfetamin-speeda, izvijestili su iz policije.
Dva osumnjičenika su uz kaznene prijave predani pritvorskom nadzorniku Policijske uprave osječko-baranjske, dok se protiv trećega podnosi kaznena prijava za navedeno kazneno djelo redovnim putem.
Foto: PU osječko-baranjska
