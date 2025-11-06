promjenjivo i hladnije vrijeme

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

U idućem razdoblju očekuje se, što otežava promet. Vozačima se preporučujeZimski uvjeti na cesti su kada je kolnik prekriven. Tada jevozilima bez propisane zimske opreme te teretnim vozilima s prikolicom. Prije vožnje obavezno je očistiti stakla i ukloniti snijeg, led i vodu s vozila.- Vozilo bez zimske opreme u prometu: vozač 130 €- Pravna ili fizička osoba ako dopusti vožnju bez opreme: 660–1990 €- Odgovorna osoba u pravnoj osobi: 190–660 €Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16., 24/17., 70/19., 60/20., 79/23.i 6/25.) čl. 72 i 104. zimska oprema za motorna vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uključuje:- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili- ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz obavezne lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje namijenjene za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.Autobusi također moraju imati zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.Lanci za snijeg i uređaji za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni. Napominjemo da se pneumatici s čavlima ne smiju koristiti na vozilima.- moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač;- moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati odnosno od najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo;- moraju izdržati najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila:- na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.Policija može nareditiili upotrebu zimske opreme te privremenoregistarske pločice. Nepoštivanje naredbe kažnjava se s, 3 negativna boda i zabranom upravljanja (min. 6 mjeseci kod ponavljanja prekršaja).Obavezna zimska oprema na zimskim dionicama autocesta i većine državnih cesta u kontinentalnoj Hrvatskoj, bez obzira na vremenske uvjete (izuzetak su vozila Oružanih snaga RH).Upaljena svjetla tijekom dana obavezna suPripremite vozilo, poštujte propise i vozite oprezno – sigurnost je na prvom mjestu.