Oprez u prometu: Evo kolike su kazne za vožnju bez zimske opreme
06.11.2025. 12:06
U idućem razdoblju očekuje se promjenjivo i hladnije vrijeme s kišom, vjetrom, maglom i mogućim snijegom, što otežava promet. Vozačima se preporučuje dodatni oprez.
Zimski uvjeti na cesti su kada je kolnik prekriven snijegom ili poledicom. Tada je zabranjena vožnja vozilima bez propisane zimske opreme te teretnim vozilima s prikolicom. Prije vožnje obavezno je očistiti stakla i ukloniti snijeg, led i vodu s vozila.
Kazne?
- Vozilo bez zimske opreme u prometu: vozač 130 €
- Pravna ili fizička osoba ako dopusti vožnju bez opreme: 660–1990 €
- Odgovorna osoba u pravnoj osobi: 190–660 €
Što se smatra zimskom opremom?
Prema Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cesti („NN“ br. 85/16., 24/17., 70/19., 60/20., 79/23.i 6/25.) čl. 72 i 104. zimska oprema za motorna vozila kategorije M i N čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone uključuje:
- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na svim kotačima ili
- ljetne pneumatike s najmanjom dubinom profila od 4 mm na svim kotačima, uz obavezne lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Za vozila kategorije M i N čija je najveća dopuštena masa veća od 3,5 tone, zimska oprema podrazumijeva:
- zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje namijenjene za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Autobusi također moraju imati zimske pneumatike (M+S, M.S., M&S ili 3PMSF) na pogonskim kotačima ili lance za snijeg ili uređaje za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se vozilo kreće, koji se postavljaju na pogonske kotače.
Lanci za snijeg i uređaji za povećanje prianjanja kotača za površinu po kojoj se motorno vozilo kreće moraju biti tipno odobreni. Napominjemo da se pneumatici s čavlima ne smiju koristiti na vozilima.
Skrećemo pažnju da pneumatici:
- moraju odgovarati i dimenzijama koje je odobrio proizvođač;
- moraju biti namijenjeni za vožnju brzinom koja je jednaka ili veća od najveće brzine kojom se vozilo može kretati odnosno od najveće brzine koju dozvoljava ograničivač brzine ugrađen na to vozilo;
- moraju izdržati najveće dopušteno osovinsko opterećenje vozila:
- na istoj osovini vozila moraju biti jednaki po obliku šara gazne površine, nosivosti, brzinskoj karakteristici,vrsti (zimske/ljetne) konstrukciji (radijalne/dijagonalne itd.) i marki/tipu.
Policija može narediti prekid vožnje ili upotrebu zimske opreme te privremeno oduzeti registarske pločice. Nepoštivanje naredbe kažnjava se s 390–920 €, 3 negativna boda i zabranom upravljanja (min. 6 mjeseci kod ponavljanja prekršaja).
Obavezna zimska oprema na zimskim dionicama autocesta i većine državnih cesta u kontinentalnoj Hrvatskoj od 15. studenog do 15. travnja, bez obzira na vremenske uvjete (izuzetak su vozila Oružanih snaga RH).
Upaljena svjetla tijekom dana obavezna su od 1. studenog do 31. ožujka.
Pripremite vozilo, poštujte propise i vozite oprezno – sigurnost je na prvom mjestu.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
