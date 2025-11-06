božićnih i novogodišnjih blagdana i prazničnog raspoloženja

Foto: Pexels.com/Ilustracija

Statistički podaci, iz godine u godinu, pokazuju da se upravo u studenom i prosincu - za vrijeme, odnosnoalkohola,pješaka, odlaska građana na godišnje odmore, dolaska hrvatskih državljana koji su na privremenom radu u inozemstvu i općenito povećanog domaćeg, ali i tranzitnog prometa na cestama, povećava i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima.Policija će, do kraja godine, kontinuirano nastaviti s poduzimanjemusmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaja vozača mopeda i motocikala te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja - recidivistima, izvijestili su iz policije.U poduzimanje aktivnosti bit će uključenbroj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.Tijekom predstojećeg vikenda,te na samo „Martinje“godine, povodom narodnog običajai očekivano povećanog broja sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, a u cilju preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, Ministarstvo unutarnjih poslova svoje aktivnosti dodatno će usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.Nadzor vozača odvijat će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati, kada je na samo „Martinje“ te vikend u kojem se ono obilježavalo, na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem, ukupno kontrolirano. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečena su, aje odbilo alkotestiranje. Također,na preliminarnom testiranju na droge bila su pozitivna, dok jetestiranje na droge.Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 31 do 40 godine -. Najveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg -, dok je koncentracija veća od 1,50 g/kg utvrđena kod- ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite - time nećete nikoga dovesti u životnu opasnost;- koristite javni prijevoz;- koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije;- unaprijed se dogovorite tko neće konzumirati alkoholna pića i voziti natrag;- zapamtite, vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu;- za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.