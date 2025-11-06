Policija kreće u veliku akciju: Pojačani nadzor prometa uoči blagdana i Martinja
06.11.2025. 10:47
Statistički podaci, iz godine u godinu, pokazuju da se upravo u studenom i prosincu - za vrijeme božićnih i novogodišnjih blagdana i prazničnog raspoloženja, odnosno povećanog konzumiranja alkohola, povećanog kretanja pješaka, odlaska građana na godišnje odmore, dolaska hrvatskih državljana koji su na privremenom radu u inozemstvu i općenito povećanog domaćeg, ali i tranzitnog prometa na cestama, povećava i broj prometnih nesreća i stradavanja u njima.
Pojačani nadzor prometa na cestama
Policija će, do kraja godine, kontinuirano nastaviti s poduzimanjem pojačanih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“ (alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel), kao i prekršaja vozača mopeda i motocikala te prema ponavljačima teških prometnih prekršaja - recidivistima, izvijestili su iz policije.
U poduzimanje aktivnosti bit će uključen maksimalno raspoloživi broj policijskih službenika, kao i svi raspoloživi uređaji i oprema koja se koristi u nadzoru i kontroli prometa: uređaji za utvrđivanje stupnja alkoholiziranosti, uređaji za nadzor brzine, testeri za droge, uređaji za automatsko očitavanje registarskih pločica i dr.
„Martinje“ 2025. godine
Tijekom predstojećeg vikenda, od 7. do 9. studenog te na samo „Martinje“ 11. i 12. studenog 2025. godine, povodom narodnog običaja krštenja mošta i očekivano povećanog broja sudionika u cestovnom prometu koji će konzumirati alkoholna pića, a u cilju preveniranja prometnih nesreća i njihovih posljedica, Ministarstvo unutarnjih poslova svoje aktivnosti dodatno će usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola.
Nadzor vozača odvijat će se na lokacijama na kojima je evidentiran veći broj prometnih prekršaja i prometnih nesreća zbog vožnje pod utjecajem alkohola, na način da će se uspostaviti veći broj kontrolnih punktova, koji će se u vrijeme provođenja akcija češće mijenjati.
Kao upozorenje vozačima mogu poslužiti i prošlogodišnji rezultati, kada je na samo „Martinje“ te vikend u kojem se ono obilježavalo, na području Republike Hrvatske, na vožnju pod utjecajem alkohola i droga, ukupno kontrolirano 10.562 vozača. Od tog broja, pod utjecajem alkohola zatečena su 922 vozača, a 12 vozača je odbilo alkotestiranje. Također, pet vozača na preliminarnom testiranju na droge bila su pozitivna, dok je 39 odbilo testiranje na droge.
Najveći broj vozača koji su upravljali vozilom pod utjecajem alkohola bio je u dobnoj skupini od 31 do 40 godine - 233 vozača. Najveći broj vozača imao je koncentraciju alkohola u rasponu od 0,5 do 1,0 g/kg - 420 vozača, dok je koncentracija veća od 1,50 g/kg utvrđena kod 149 vozača.
Savjeti vozačima:
- ostavite automobil parkiran na propisan način i pješačite - time nećete nikoga dovesti u životnu opasnost;
- koristite javni prijevoz;
- koristite usluge taxi prijevoza, jer će to biti daleko sigurnije;
- unaprijed se dogovorite tko neće konzumirati alkoholna pića i voziti natrag;
- zapamtite, vožnjom pod utjecajem alkohola ne dovodite u opasnost samo sebe, već i ostale sudionike u prometu;
- za upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola niti jedan razlog nije opravdan.
Foto: Pexels.com/Ilustracija
Foto: Pexels.com/Ilustracija
