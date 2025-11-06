Teške ozljede glave i vratne kralježnice, obilni hematomi i jaka bol

Vlasta Šimenić Kovač

vozač električnog romobila

Ulici Lorenza Jägera

izgubila svijest

Izlazila sam iz kuće iznijeti otpad i prvo iduće čega se sjećam je buđenje iz nesvijesti dok sam ležala na pločniku. Ne sjećam se iz kojeg je smjera vozač naletio niti ičega drugog, samo mraka

prijelom kosti glave, iščašenje vratne kralježnice i neurološki ispadi

on pao

bez ozljeda

veća prijetnja

velikim brzinama

oborio pješakinju

ugrožavajući sigurnost

Foto: Osijek031.com/Ilustracija