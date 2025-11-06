Osječanka teško ozlijeđena u naletu električnog romobila
06.11.2025. 9:45
Teške ozljede glave i vratne kralježnice, obilni hematomi i jaka bol posljedice su nesreće koju je doživjela Osječanka Vlasta Šimenić Kovač, nakon što je na nju na pješačkoj stazi naletio vozač električnog romobila. Nesreća se dogodila 28. listopada ispred njezine kuće u Ulici Lorenza Jägera, kada je tek zakoračila iz ulaza i odmah izgubila svijest od siline udara.
"Izlazila sam iz kuće iznijeti otpad i prvo iduće čega se sjećam je buđenje iz nesvijesti dok sam ležala na pločniku. Ne sjećam se iz kojeg je smjera vozač naletio niti ičega drugog, samo mraka", rekla je Šimenić Kovač za Glas Slavonije.
U KBC-u Osijek utvrđeni su joj prijelom kosti glave, iščašenje vratne kralježnice i neurološki ispadi, a predstoje joj dodatne pretrage i neizvjestan oporavak. Vozač romobila, 41-godišnjak, naknadno joj se ispričao, tvrdeći da je i on pao, no završen je bez ozljeda.
Šimenić Kovač ističe kako romobili postaju sve veća prijetnja, posebno u centru grada, gdje se nerijetko voze velikim brzinama među pješacima. Njezin slučaj nije jedini – u lipnju je maloljetni vozač romobila s leđa oborio pješakinju u Vukovarskoj ulici, također uzrokujući teške ozljede.
Unatoč policijskom kažnjavanju vožnje po pješačkim zonama, mnogi, posebno mlađi vozači, voze brže od dopuštenih 25 km/h, ugrožavajući sigurnost pješaka. Ako se takvo ponašanje nastavi, pitanje je vremena kada će se dogoditi i nesreća s tragičnim ishodom.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
