niski oblaci

magla

porast naoblake

3°C

13°C

Subota donosi malo kiše

malo kiše

promjenjivo oblačno s kišom

magla

7°C

11°C

Bez vjetra

promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima

6°C

14°C

Foto: Osijek031.com/Ilustracija

U petak će u unutrašnjosti biti, a tijekom noći i jutra. Na Jadranu pretežno sunčano, na jugu uz postupanmjestimice je moguća kiša, osobito navečer i u noći. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura do, a dnevna doU subotu stiže. Prevladavat će. Tijekom noći i jutra. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar jutarnja temperatura do, a dnevna doJoš malo oblaka očekuje nas i u nedjelju.bit će. Ponovno bez vjetra, jutarnja temperatura do, a dnevna do