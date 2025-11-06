Vikend u Osijeku: magla, oblaci i malo kiše
06.11.2025. 9:02
U petak će u unutrašnjosti biti niski oblaci, a tijekom noći i jutra magla. Na Jadranu pretežno sunčano, na jugu uz postupan porast naoblake mjestimice je moguća kiša, osobito navečer i u noći. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura do 3°C, a dnevna do 13°C.
Subota donosi malo kiše
U subotu stiže malo kiše. Prevladavat će promjenjivo oblačno s kišom. Tijekom noći i jutra magla. Uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar jutarnja temperatura do 7°C, a dnevna do 11°C.
Još malo oblaka očekuje nas i u nedjelju. Bez vjetra bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Ponovno bez vjetra, jutarnja temperatura do 6°C, a dnevna do 14°C.
Foto: Osijek031.com/Ilustracija
