Vijesti::Obrazovanje
Osnovna škola Ladimirevci jedna je od 19 škola u kojima Osječko-baranjska županija provodi projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanja za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Županija je dosad prijavila 17 projekata, bespovratna sredstva već su odobrena za 11 projekata putem NPOO-a, 6 projekata je u evaluaciji, a 2 su u pripremi za prijavu.

OŠ Ladimirevci jedna je od šest škola u kojima su već u tijeku radovi. Školu je posjetila županica Nataša Tramišak sa suradnicima kako bi se uvjerila u tijek radova, koji su započeli 25. srpnja, a rok njihova završetka je 25. siječnja 2027. godine.

OŠ Ladimirevci jedna je od 19 osnovnih škola koje se dograđuju, rekonstruiraju i opremaju kako bismo omogućili jednosmjensku nastavu na cijelom području naše Osječko-baranjske županije. Projekti su u različitim fazama, a do kraja 2027. godine bit će završeni u svih 19 škola, čime ćemo imati preduvjete za poboljšanje kvalitete same nastave. Naime, osim dogradnje učionica, na primjer u OŠ Ladimirevci dograđuju se i kuhinja i blagovaonica te uvode novi sadržaji. Posebno vodimo računa o energetskoj učinkovitosti, tako da će ovom dogradnjom škola dobiti fotonaponske panele na novoj zgradi. Podsjećam da je ova škola prošla i energetsku obnovu, tako da već sada ima kvalitetne i dobre uvjete za djecu. Ipak, posebno veseli što djeca više neće morati ići na nastavu u poslijepodnevnim satima, nego će imati jednosmjensku nastavu u prijepodnevnim satima, a popodneva im ostaju za njihove obiteljske, ali i druge društvene aktivnosti – rekla je županica Nataša Tramišak.

Ravnatelj OŠ Ladimirevci Damir Jakopiček podsjetio je kako je škola u više navrata dograđivana te su provedene velike rekonstrukcije. Tako je 2019. godine škola dograđena novim dijelom kuhinje i blagovaonice, čime su dobiveni i knjižnica i čitaonica, a provedena je i energetska obnova cijele školske zgrade i nastavno-sportske dvorane.

Sve je to rađeno, ali nismo uspjeli organizirati nastavu tako da bismo radili u jednoj smjeni. Trenutno imamo 12 razrednih odjela i 9 učionica te koristimo i prostor knjižnice kao učionicu. Drago mi je što će ovom nadogradnjom škola dobiti dvije nove specijalizirane učionice za matematiku i informatiku te biologiju, kemiju i fiziku. Napravit će se spremište za te učionice i kabineti, a posebno mi je drago što će se dograditi dvije učionice za učenike s posebnim potrebama koji su sada smješteni u neadekvatnom prostoru, u potkrovlju zgrade. Proširit ćemo i blagovaonicu koja je već dograđivana, ali se ne može koristiti u punom opsegu za jednosmjenski rad. Time, kao i dogradnjom kuhinje, imat ćemo sve uvjete da djeca dobiju tople obroke i sve što se zahtijeva u cjelodnevnoj nastavi – kazao je ravnatelj Damir Jakopiček.

Zamjenik županice Goran Ivanović podsjetio je na kronologiju osnovnoškolskog obrazovanja na području Ladimirevaca te izrazio zadovoljstvo što se posljednjih godina provelo niz investicija, što će u konačnici rezultirati stvaranjem uvjeta za jednosmjensku nastavu.

Prema projektu, dogradnja je predviđena uz postojeću školsku zgradu. U prizemlju je planirana izgradnja blagovaonice i kuhinje s pratećim prostorima, dviju novih učionica, kabineta, sanitarnih čvorova, hodnika, dizala i strojarnice, a na katu dogradnja kabineta defektologinje, hodnika, spremišta za instalacije i dviju novih specijaliziranih učionica. U postojećoj školi manjim građevinskim zahvatima osigurat će se prostor za potrebe kabineta i školske arhive.

Površina rekonstrukcije i dogradnje škole iznosi 803,10 m², a nakon realizacije projekta ukupna površina zgrade škole i dvorane bit će 3.422,05 m², s ukupno 12 učionica.


Tekst i foto: OBŽ


