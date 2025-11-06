Servisne informacije [6. studenoga 2025.]: Prognoza, tko je bez struje, plina, vode, kalendar događanja..
06.11.2025. 7:00
Svakog dana, od ponedjeljka do petka, portal Osijek031.com svojim čitateljima nudi servisne informacije isključivo za taj dan. U servisnim informacijama možete doznati tko će biti bez struje, plina, vode, kakva će biti prognoza, popis događanja za taj dan..
DHMZ prognoza: Pretežno sunčano. U unutrašnjosti uglavnom u noći i ujutro te ponovno potkraj dana ponegdje magla, moguća je i lokalno na Jadranu, ponajprije na sjevernom dijelu. Jutarnja temperatura do 0°C, a dnevna do 14°C.
Iz Hrvatske elektroprivrede obavještavaju građane da su za danas planirani radovi:
Osijek
od 8:30 do 13:00 sati - Ulica Marijana Lanosovića 2-10 , 1-57, Vukovarska cesta 234-302 par, Zeleno Polje 1-3 nep
Josipovac
od 8:00 do 10:00 sati - Josipa Kozarca 7a-23 nep, Nova Dalmacija 60, 27/b-47 nep
Čepin
od 8:00 do 14:00 sati - J. Jurja Strossmayera 2-18 par, 35, Kralja Zvonimira 2-24, Ljudevita Gaja 2-34 par, 1-9 nep, 13, 25, Osječka 1-9 nep
Bez plina
Bez vode
od 10:00 do 11:00 sati - Dalj
Program za kino i kazalište:
Kazalište
- Dječje kazalište [03.-07.11.2025.] [program]
Kino:
- Kino Urania [05.-12.11.2025.] [program]
- CineStar Osijek [30.10.-05.11.2025.] [program]
Događaji:
- GISKO: Izložba mirisnih svijeća "Wooden Glow mirisna priča" @ Ogranak Industrijska četvrt
- GISKO: Mjesec hrvatske knjige "Odabrali knjižničari" [program, 2025.]
- Osječki Vodovod počeo s redovitim postupkom ispiranja vodoopskrbne mreže
- Simpozij zdravstva 2025. - SIZOS
- Poduzetnički inkubator BIOS domaćin međunarodne radionice Interreg Europe
- Osijek u znaku informacijske sigurnosti: stiže BSides 2025 konferencija
- ISKRA waldorfska inicijativa: Rekreativne Bothmer igre za odrasle
- Muzej Slavonije: Besplatno stručno vodstvo za građanstvo "Ajmo kod brice"
- Klub knjižare Nova: Tribina "Slavonija obećana zemlja"
- Kulturni centar Osijek: Koncert dječjih zborova "Stvaramo nova zborska prijateljstva"
- GISKO: Povrat zadužene građe bez naplate zakasnine
