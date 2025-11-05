Gradskoj vijećnici

U vukovarskojpredstavljen je program obilježavanjaGrad i ove godine organizira niz aktivnosti kojima se odajeu obrani Vukovara.Gradonačelnik je istaknuo kako tradicionalna događanja svake godine okupljajuu zajedničkom sjećanju, a ove će Kolonu sjećanja prvi put predvoditi. Za njih su pripremljeni prigodni šalovi koji će se moći preuzeti u matičnim udrugama i u Gradskoj upravi.,” rekao je gradonačelnikProgram uključuje i bogate kulturne sadržaje, među kojima se izdvajaju vukovarska premijera filma „“ te prikazivanje filma „“ redateljaObilježavanje se održava pod stalnim sloganom „“. Grad poziva sve građane da se pridruže događanjima i odaju počast žrtvi Vukovara, bez obzira na svjetonazor.