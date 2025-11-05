Korisničko ime: Lozinka:
Naslovna Forum 031 Galerija 031 Oglasi 031 Novi korisnik!
Novosti
Najave i reporti
Kolumne
Gost priče
Interaktiv
Podrška
O nama



Vijesti::Kultura
U vukovarskoj Gradskoj vijećnici predstavljen je program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2025. Grad i ove godine organizira niz aktivnosti kojima se odaje počast braniteljima i civilima poginulima u obrani Vukovara.

Gradonačelnik je istaknuo kako tradicionalna događanja svake godine okupljaju tisuće ljudi u zajedničkom sjećanju, a ove će Kolonu sjećanja prvi put predvoditi braniteljice – heroine Domovinskog rata. Za njih su pripremljeni prigodni šalovi koji će se moći preuzeti u matičnim udrugama i u Gradskoj upravi.

Vjerujemo da je došlo vrijeme da i našim braniteljicama ukažemo posebno priznanje i zahvalnost. One će predvoditi Kolonu sjećanja, a za njih su pripremljeni prigodni šalovi koji će se moći preuzeti u matičnim udrugama i u Gradskoj upravi. Pozivamo sve vukovarske braniteljice da nam se pridruže – i one koje mogu proći samo nekoliko stotina metara – jer bit će nam čast da upravo one budu na čelu kolone,” rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.

Program uključuje i bogate kulturne sadržaje, među kojima se izdvajaju vukovarska premijera filma „260 dana“ te prikazivanje filma „Oluja“ redatelja Jakova Sedlara.

Obilježavanje se održava pod stalnim sloganom „Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta“. Grad poziva sve građane da se pridruže događanjima i odaju počast žrtvi Vukovara, bez obzira na svjetonazor.

[klik za uvećanje]


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




Advertisement

Pomeranac BOO medv...
Pomeranac Boo stenci. ...
Kavkavski ovčar ...
Čistokrvni štenci kavk...
Dvoglava kratili...
Dvoglava kratilica Pr...
Havanski bišon šte...
Odgajivačnica Cuba Cot...

Moj profil

Korisničko ime:
Lozinka:


Zaboravljena lozinka
Novi korisnik!

Posjetitelji

Ukupno online:166

Registrirani online (): Nitko


[Iscrpnije...]

Objektiv031

Osječka Tvrđa