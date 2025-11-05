Tisuće ujedinjenih u pijetetu: najavljen program Dana sjećanja
05.11.2025. 13:11
U vukovarskoj Gradskoj vijećnici predstavljen je program obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. – 2025. Grad i ove godine organizira niz aktivnosti kojima se odaje počast braniteljima i civilima poginulima u obrani Vukovara.
Gradonačelnik je istaknuo kako tradicionalna događanja svake godine okupljaju tisuće ljudi u zajedničkom sjećanju, a ove će Kolonu sjećanja prvi put predvoditi braniteljice – heroine Domovinskog rata. Za njih su pripremljeni prigodni šalovi koji će se moći preuzeti u matičnim udrugama i u Gradskoj upravi.
“Vjerujemo da je došlo vrijeme da i našim braniteljicama ukažemo posebno priznanje i zahvalnost. One će predvoditi Kolonu sjećanja, a za njih su pripremljeni prigodni šalovi koji će se moći preuzeti u matičnim udrugama i u Gradskoj upravi. Pozivamo sve vukovarske braniteljice da nam se pridruže – i one koje mogu proći samo nekoliko stotina metara – jer bit će nam čast da upravo one budu na čelu kolone,” rekao je gradonačelnik Marijan Pavliček.
Program uključuje i bogate kulturne sadržaje, među kojima se izdvajaju vukovarska premijera filma „260 dana“ te prikazivanje filma „Oluja“ redatelja Jakova Sedlara.
Obilježavanje se održava pod stalnim sloganom „Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta“. Grad poziva sve građane da se pridruže događanjima i odaju počast žrtvi Vukovara, bez obzira na svjetonazor.
