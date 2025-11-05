45-godišnji vozač

ukinuta vozačka dozvola

12 negativnih prekršajnih bodova

0,88 promila

oduzeto vozilo

kazna zatvora 30 dana

660 eura

zabrane

660 eura, kaznu zatvora

trajno oduzeo vozilo

Foto: Osijek031.com/Arhiv

U Osijeku je jučer u 08.15 sati zatečenneregistriranog teretnog automobila najveće dopuštene mase 1455 kilograma, koji je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je bilazbog prikupljenih, a još mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od, izvijestili su iz policije.Vozač je uhićen i privremeno mu jes kojim je upravljao.Priveden je na sud uz optužni prijedlog u kojemu je sudu predloženo određivanje zadržavanja na 15 dana,, za alkohol kazna od, zaštitna mjeraupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na rok od 12 mjeseci te da mu se trajno oduzme vozilo.Sud je donio presudu te izrekao kaznu odu trajanju 30 dana te