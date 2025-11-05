Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
U Osijeku je jučer u 08.15 sati zatečen 45-godišnji vozač neregistriranog teretnog automobila najveće dopuštene mase 1455 kilograma, koji je upravljao vozilom za vrijeme dok mu je bila ukinuta vozačka dozvola zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova, a još mu je utvrđena prisutnost alkohola u krvi od 0,88 promila, izvijestili su iz policije.

Vozač je uhićen i privremeno mu je oduzeto vozilo s kojim je upravljao.

Priveden je na sud uz optužni prijedlog u kojemu je sudu predloženo određivanje zadržavanja na 15 dana, kazna zatvora 30 dana, za alkohol kazna od 660 eura, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije na rok od 12 mjeseci te da mu se trajno oduzme vozilo.

Sud je donio presudu te izrekao kaznu od 660 eura, kaznu zatvora u trajanju 30 dana te trajno oduzeo vozilo.


Foto: Osijek031.com/Arhiv


Objavio: Redakcija 031 | Komentari (0)




