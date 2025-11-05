Županija ulaže u demografiju: gradi se do 50 kuća za mlade obitelji
05.11.2025. 9:30
Na web stranici Osječko-baranjske županije objavljen je javni poziv jedinicama lokalne samouprave za iskaz interesa za partnerstvo u provedbi programa priuštivog stanovanja „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“.
Cilj programa jest potaknuti stambeno zbrinjavanje mladih obitelji, doprinijeti revitalizaciji ruralnih područja i osigurati ravnomjeran razvoj svih dijelova županije. U prvoj fazi planirana je izgradnja do 50 novih obiteljskih kuća i manjih stambenih zgrada namijenjenih dugoročnom najmu s mogućnošću otkupa.
Kroz ovaj poziv, Osječko-baranjska županija poziva sve općine i gradove sa svoga područja da prijave zemljišta u svom vlasništvu koja ispunjavaju infrastrukturne i prostorno-planske uvjete, pogodna za izgradnju domova za mlade obitelji. Prijavljeno zemljište mora biti unutar građevinskog područja naselja do 7.000 stanovnika te imati mogućnost priključenja na osnovnu infrastrukturu.
Prijave će se bodovati prema kriterijima koji uključuju demografske pokazatelje, dostupnost infrastrukture, spremnost za brzu realizaciju projekta te dodatni doprinos jedinica lokalne samouprave, poput oslobađanja od komunalnih doprinosa.
Program „Naša Slavonija i Baranja - naš dom“ predstavlja jednu od ključnih županijskih mjera stambene i demografske politike, usmjerenu na stvaranje uvjeta za ostanak mladih obitelji, ali i privlačenje novih stanovnika na područje županije.
Javni poziv otvoren je do 15. prosinca 2025. godine, a sve informacije i obrazac prijave dostupni su na službenoj internetskoj stranici Osječko-baranjske županije.
Tekst i foto: OBŽ
