GPP Osijek

ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz

Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Osječko – baranjske županije

C.Hadrijana 1 – remiza, Trg A. Starčevića 10 – pothodnik i Gajev trg

15. studenog 2025.

gube pravo

nisu

poziva sve učenike koji ispunjavaju uvjete zaod straneda nadopunu učeničkih kartica za studeni2025. godine obave na prodajnim mjestima GPP-a () zaključno sgodine do kraja radnog vremena (u protivnomna sufinancirani prijevoz za studeni).Ukoliko učenicina popisu učenika koji su donijeli potvrdu za sufinanciranje za 2025./26. školsku godinu, a prema kriterijima Ministarstva ostvaruju pravo na isti, iz GPP-a mole se obrate u matičnu školu koja će im izdati potvrdu za sufinancirani prijevoz.