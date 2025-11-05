Korisničko ime: Lozinka:
Vijesti::Communis
GPP Osijek poziva sve učenike koji ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na sufinancirani prijevoz od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Osječko – baranjske županije da nadopunu učeničkih kartica za studeni2025. godine obave na prodajnim mjestima GPP-a (C.Hadrijana 1 – remiza, Trg A. Starčevića 10 – pothodnik i Gajev trg) zaključno s 15. studenog 2025. godine do kraja radnog vremena (u protivnom gube pravo na sufinancirani prijevoz za studeni).

Ukoliko učenici nisu na popisu učenika koji su donijeli potvrdu za sufinanciranje za 2025./26. školsku godinu, a prema kriterijima Ministarstva ostvaruju pravo na isti, iz GPP-a mole se obrate u matičnu školu koja će im izdati potvrdu za sufinancirani prijevoz.


Foto: Osijek031.com/Ilustracija


 Stranica prilagođena ispisu
Objavio: Redakcija 031




